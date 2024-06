Ver para creer. Es la frase que define el momento tan surrealista que este miércoles vivieron Ramón García y Gloria Santoro en En Compañía. Ocurrió durante la llamada telefónica que los presentadores de la televisión de Castilla-La Mancha suelen hacer a un hogar al azar de Castilla-La Mancha para regalar un jamón. Claro que, tiene truco: la persona que descuelgue el teléfono debe decir 'Ramón, ¿me regalas un jamón?'

En este caso, el formato se puso en contacto con una mujer que, confusa, no supo qué decir. Sin embargo, se escucharon gritos de una niña de fondo que decía: "¡La tarjeta de El Hormiguero!", contestó, porque estaba confundiendo el programa de Pablo Motos con el de la televisión de Castilla La Mancha. Por su parte, Santoro comenzó a reír a carcajadas, sin dar crédito a lo que estaba ocurriendo.

"Después de ver a Leticia Sabater ayer, cualquier cosa puede pasar", bromeó el también presentador del Grand Prix, que recientemente ha promocionado TVE. "Pero, ¿hola? ¿Aló? ¿Estamos llamando a Guadalajara? ¿Sabes quiénes somos?", preguntó Gloria. "No", respondieron. "El niño se cree que soy Pablo Motos", decía García, entre risas. "Mira, somos Ramón y Gloria, del programa de televisión En Compañía", aclaraba la conductora.

La adolescente, de 13 años, se quedaba atónita, mientras Gloria reconducía la situación: "Pues mira, Tere, no ibas desencaminada, porque la cosa iba de decir una frase y un regalo. Lo que pasa es que no era la tarjeta de El Hormiguero. Era el jamón". "Pon Castilla-La Mancha Media, a ver en qué numero lo tienes. Creo que en el 7. A ver qué sale", le pedía Ramón. Acto seguido, la mujer que inicialmente descolgó el teléfono, aseguraba no haber visto nunca el programa de CMM, aunque su hija, Tere, sí. "Se ha liado con el jamón, con la tarjeta... La pobre sabía que había que decir algo", decía Santoro.