Ainhoa Arteta reaparece con Susanna Griso, recuerda su calvario e ignora a Matías Urrea: "Estuve a un minuto de morir"

"Estoy ya recuperadísima", ha dicho Ainhoa Arteta en Espejo Público, donde ha acudido este jueves para promocionar su nuevo proyecto, la Primera Temporada de Ópera de Verano en el Teatro Marquina de Madrid, que tiene lugar del 12 de junio al 7 de julio de 2024. Además de promocionar su nuevo trabajo, la soprano ha recordado el calvario que atravesó en 2021, cuando a raíz de varios problemas de salud estuvo incluso a punto de perder la vida. Se sumó, además, la separación de su marido, el militar Matías Urrea, que llegó en otoño del mismo año generando un auténtico tsunami mediático.

Frente a Susanna Griso, así ha recordado los problemas de salud que sufrió: "Entre el covid y esta historia que sucedió, era un cólico nefrítico, me entró un virus operándome. Fue un virus de quirófano y estuve a un minuto de morirme". Ahora, se muestra agradecida: "La verdad es que no puedo darle más que gracias a la vida. Además, puedo seguir cantando".

Algo que celebra debido a los secuelas que arrastró y que la tuvieron muy preocupada: "Tuve dos años de recuperación vocal porque la intubación me fastidió vocalmente".

Tres años después, la cantante lírica hace balance: "Soy una Ainhoa Arteta mejorada a nivel espiritual y a nivel de seleccionar la calidad de vida y amigas. Y en eso estoy. He cogido esta segunda oportunidad que me ha dado la vida, siendo consciente de que la vida me ha dado una segunda oportunidad. Estoy trabajando y trabajaré, pero tengo la fortuna de elegir y escojo el tiempo con amigos y familia".

De su separación de Urrea, en cambio, Arteta no se ha pronunciado. Ainhoa y Matías, militar de profesión, contrajeron matrimonio en Cádiz en 2019 (más tarde se descubrió que jamás formalizaron los papeles). Dos años después, llegó el anuncio de la separación y una guerra mediática que alimentaron con cruces de acusaciones: se habló de chantaje, de imágenes comprometidas, de un préstamo sin devolver... "Le pedí un tiempo y ahí se torció todo", aseguró ella en diciembre, en Y ahora Sonsoles. "No fue una buena experiencia".

Ainhoa tomó la decisión de romper con Urrea recién salida de un coma. Ingresó en el hospital por una infección de riñón que derivó en una septicemia. Una reacción a la penicilina le provocó un fallo multiorgánico que casi acaba con su vida.