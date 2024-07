Alessandro Lequio atiza a Alejandra Rubio por sus lágrimas en televisión y afea sus palabras sobre Carlo Costanzia

Alessandro Lequio ha cargado este miércoles contra Alejandra Rubio por sus palabras en la última emisión de Así es la vida, donde llamó "comentarios de mierda" a las críticas que ella y su novio, Carlo Costanzia, reciben desde que hace dos semanas vendieran la exclusiva de su embarazo a la revista del saludo.

El conde italiano ha valorado que la hija de Terelu Campos siempre había participado en la esfera pública desde una posición cómoda y que es ahora cuando, al ser la protagonista de los titulares, sufre el golpe de realidad. "El problema de Alejandra es que hasta su embarazo no había tenido que pisar el mundo real", ha avanzado.

Lequio ha comentado que la nieta de María Teresa Campos mirando la vida desde las barreras, pero ahora "ha salido al ruedo". "Le molestan los pitidos del respetable", ha opinado, afirmando que "nadie la quiere destrozar": "Nadie le debe nada para que nos tengamos que callar".

Además, el colaborador de Vamos a ver ha comentado en el programa que la sobrina de Carlo Costanzia tuvo una actitud "machista" y "clasista" en su última aparición televisiva cuando habló de sus planes de futuro con el actor italiano, con el que ha acordado que vivirá bajo el mismo techo.

El hijo de Mar Flores vive en un piso bajo en el barrio de Vallecas mientras que Alejandra tiene alquilado un apartamento en la zona de Aravaca, una de las mejores de Madrid. De momento no han desvelado si el italiano se mudará con su novia o si buscarán un hogar nuevo, más acorde a sus nuevas necesidades y, sobre todo, a las del hijo que tendrán en común.

Lequio valoró, entonces, que Alejandra fue "clasista" por no sentirse, según él, digna de vivir en una casa como la que habita su novio. "Dijo que porque ella no se considera digna de vivir en una casa con esa", explicó, llamándola también "machista" porque "la casa la debe pagar Carlo y no ella". Finalmente, ha sentenciado: "La vida real no es ese mundo privilegiado donde ha vivido hasta ahora. Y para pescar hay que mojarse los pies".