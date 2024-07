¿Una serie sobre Belén Esteban?: tres productoras se lo ofrecen y ella señala las actrices que quiere de protagonistas

Belén Esteban asegura que son muchas las productoras y plataformas de la pequeña pantalla que le han ofertado la posibilidad de hacer una serie sobre su trayectoria personal y profesional. No es de extrañar, pues los biopics están marcando tendencia en la industria cinematográfica: Bárbara Rey, Miguel Bosé, La veneno, Nacho Vidal, etc.

Fue la misma 'princesa del pueblo', quien desveló esta información en la última entrega de Ni que fuéramos shhh: "Quiero hacer un llamamiento. Por favor, a todas las productoras que quieran hacer una serie de mi vida, he dicho que por ahora no la quiero hacer. No quiero hacer una serie sobre mi vida", apuntó la televisiva que, además, desveló la identidad de una de las productoras ofertantes: Europroducciones, la responsable de formatos como Grand Prix.

"Mi vida está contada. Estoy muy bien gracias a Dios. Tengo una madre con 81 años y otra persona -en referencia a su hija Andrea Janeiro- que se saben la historia muy bien, lo bueno y lo malo de mí. No quiero contar mi vida por ahora", añadió. Lo cierto es que 'la patrona' está cansada de rechazar este tipo de ofertas y así lo hizo saber: "Me parece muy desagradable seguir diciendo que no. Cuando dices que no una vez, no quiero que me llamen a las dos semanas preguntándome lo mismo", apuntó.

La Esteban aprovechó entonces para lanzar un dardo envenenado a su ex, Jesulín de Ubrique, de quien afloraron rumores sobre que iba a protagonizar una serie documental para Netflix: "Pues, cariño, me han ofrecido tres productoras. De una plataforma muy importante y de otra plataforma muy importante", sentenció.

Sin embargo, no cierra las puertas a que en un futuro acabe aceptando la oferta: "A lo mejor con 70 u 80 años, si vivo, me lío la manta a la cabeza. Yo voy a interesar siempre". Más aún, desveló el elenco de actrices que le gustaría que hicieran un posible biopic sobre ella: Blanca Suárez, Candela Peña y Ana de Armas.

Por otra parte, Belén Esteban denunció que están rodando algún tipo de producción sobre ella en las calles de Benidorm, donde ella veranea. "Los que estéis haciendo una serie en Benidorm sobre mi vida y sin mi permiso. No sé el de la otra persona. Tengo imágenes hasta de la actriz, desconocida".