Kiko Hernández se une a Belén Esteban en su ataque a Paz Padilla y se lleva una reprimenda: "¡Me he comido cada tarde allí!"

Paz Padilla sigue recibiendo críticas de sus excompañeros de Sálvame. Si hace unos días era Belén Esteban quien arremetía contra la humorista por lo que hacía en el programa de Telecinco cuando no estaba en directo, ahora es Kiko Hernández quien se ha sumado para apoyar esta opinión de 'La Patrona', que es como ahora se conoce a la 'Princesa del pueblo'.

"Doy la razón absoluta a Belén Esteban con lo que dijo de Paz Padilla. Porque yo me he comido cada tarde allí...", soltó el colaborador este lunes en Ni que fuéramos (Canal Quickie). En ese momento, intervino David Valldeperas, director del programa. "Dejad a Paz Padilla tranquila", pidió. Sin embargo, Belén no se mordió la lengua y protestó. "Cando empezamos este programa me dijeron que era libre para dar mis opiniones", soltó. "Y lo seguís siendo, pero ya está".

La polémica con Paz Padilla comenzó hace unos días, cuando Belén Esteban explicó que la humorista tenía una especie de doble cara cuando estaba en directo y cuando la cámara no la pinchaba. "Cuando había un vídeo, nos ponía a todos la cabeza así [gesto de manos a la cabeza]; y luego [cuando se acababa el vídeo] todo lo que nos había dicho se le había olvidado y se ponía del lado del otro", explicó Belén, que después comenzó a gesticular imitando a Paz Padilla. "Todo el amor y todo el querer. Yo quiero a la vida, quiero a todo el mundo...", bromeó Esteban antes de soltar, en otro tono, una frase lapidaria: "No quieres a nadie".

El tema que debatían en ese momento era el embarazo de Alejandra Rubio y, en consecuencia, todo lo que tiene que ver con el clan Campos. "Cuando había un vídeo de las Campos [en Sálvame], las ponía verdes. Y cuando volvía el vídeo, decía que cuánto las quería. ¡Vamos a dejarnos ya de tonterías, que estoy de estar calladita...!", protestó. "En Sálvame ha habido mucha gente que lo ha visto. Ponía a partir a Terelu y ahora quiere a todo el mundo. ¡Venga ya!", terminó Belén, que este lunes encontró el apoyo de Kiko Hernández.