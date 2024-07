Marta Riesco, desatada en 'Ni que fuéramos': se marca un Sharon Stone y lo enseña todo a María Patiño y Belén Esteban

Marta Riesco lo está dando todo en Ni que fuéramos. Su entrega es total a un programa que realiza el mismo equipo al que ella estuvo enfrentada durante años y lo mismo se somete a un polígrafo, que se va a la calle de reportera o participa de colaboradora, contando (y mostrando) algunas intimidades.

La última situación surrealista que ha protagonizado tiene que ver con su vestimenta o, mejor dicho, con lo que no lleva puesto. Marta Riesco confesó en el programa que en ese momento, y algunas otras veces, no utilizaba ropa interior. Además, aprovechó para explicar que era una práctica habitual de algunas de sus compañeras de El programa de Ana Rosa.

"Perdona, yo lo mismo estoy aquí descubriendo una cosa, pero en GolfeAR [llama así a El programa de Ana Rosa] muchas de nosotras íbamos sin... porque a veces llevábamos vestidos y cosas que no se puede y presentadoras y colaboradoras que les ponían ropa... iban sin ropa interior para que no se les marcara", explicó Riesco. Sus compañeros de Ni que fuéramos no daban crédito. "Marta Riesco acaba de dar un 'bombazo': en la mañana, en El programa de Ana Rosa, es habitual no llevar bragas ni tanga", apuntó María Patiño.

Sin embargo, lo más llamativo todavía estaba por llegar. El programa propuso a Marta Riesco recrear la mítica escena de Sharon Stone en Instinto Básico y ella accedió, aunque en un primer momento se resistía. "Esto es una indecencia, que no es un programa de noche", recordó Kiko Matamoros. El programa se las ingenió para reproducir esa secuencia mítica del cine, de tal manera que no se le viese la entrepierna, sino únicamente la expresión de su cara y la de María Patiño. Los espectadores no vieron nada más, pero los colaboradores que estaban en plató sí: "Se te ha visto todo el chocho, te lo digo", espetó Belén Esteban.