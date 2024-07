Olga Moreno afianza sus lazos con Mediaset: ficha como colaboradora de este programa de Telecinco

Fueron muchos los que mostraron su descontento con la presencia de Olga Moreno en los Cayos Cochinos por segunda vez. Más aún, después de que ella misma confesara arrepentirse de haber aterrizado en Honduras: "No me veo con las mismas fuerzas, creo que ha sido un mal momento venir". Dicho y hecho. Los espectadores tomaron como cierta la petición de la concursante y, a las dos semanas de convivencia, decidieron poner fin a la aventura de la ex de Antonio David Flores. Su participación en esta edición histórica del formato supuso su salida de aquella 'lista negra' de Mediaset y ahora tendremos Olga para rato, pues ha fichado como tertuliana en De Viernes.

Olga Moreno seguirá presente en la parrilla de Telecinco, a pesar de la polémica que conlleva su presencia en la cadena de Fuencarral tras los enfrentamientos que ha protagonizado con Jorge Javier. Así, la exmujer del que fuera Guardia Civil se incorpora al elenco de colaboradores del programa capitaneado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Incluso, ya hay fecha para su debut: este mismo viernes, 12 de julio.

No obstante, no es el único rostro del formato de supervivencia que participará en el debate habitual de Supervivientes que abordan desde el citado programa. Le acompañarán Aurah Ruiz y Ángel Cristo, así como participantes de ediciones anteriores como María Jesús Ruiz y Rosa Benito.

Cierto es, que su fichaje por De Viernes no solo garantiza extender su andadura en la parrilla televisiva, sino también asegura la paz firmada con Mediaset, porque Olga Moreno llegó a estar en la lista negra de colaboradores sobre los que no se podía hablar tras la llegada de la nueva dirección.

Hay que recordar que la primera participación de Moreno en Supervivientes se produjo al mismo tiempo que su entonces marido era apartado de la cadena de forma fulminante. Telecinco anunció en marzo de 2021 el fichaje de Olga Moreno para el programa de aventuras y, poco después, estrenó por sorpresa la docuerie de Rocío Carrasco, Contar la verdad para seguir viva. Un día más tarde, y a la vista del demoledor testimonio de la hija de Rocío Jurado contra Antonio David, Mediaset decidió prescindir del colaborador en todos sus programas.

De forma paralela, Olga Moreno siguió compitiendo en la isla mientras Telecinco continuaba con las siguientes entregas de la docuserie entre fuertes críticas de muchos colaboradores. Finalmente, el público eligió a la entonces pareja de Antonio David como ganadora del reality después de 106 días de aventura.