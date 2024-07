La puñalada final de Sofía Suescun a Olga Moreno: le endosa un último zasca antes de salir de 'Supervivientes'

Olga Moreno es la segunda expulsada de Supervivientes. La ex de Antonio David Flores perdió la votación contra Jorge Pérez, que continúa una semana más en el programa de Telecinco. "Me voy con pena, no te voy a engañar. Pero Jorge se lo merece, tiene muchas ganas. Me ha faltado dar un poco más, pero me voy contenta", dijo a Jorge Javier antes de dejar la Palapa.

En su adiós, Olga Moreno se despidió de sus compañeros, incluso de aquellos con los que ha tenido mala relación. "Me despido de todos, hay algunos mejores que otros, pero me despido de todos. Incluidos Sofía y Abraham", señaló a sus dos principales adversarios. "Se ha quedado aquí un aura que da miedo", añadió sobre el extraño ambiente que se respiraba en ese momento.

No era para menos, porque en sus últimos minutos en Palapa, Olga Moreno y Sofía Suescun protagonizaron una tensa pelea que estalló cuando la primera llamó "metemierda" a la segunda. "Le gusta meter mierda a la gente. Lo ha hecho con Lola, conmigo y con su amiga Marta. Si lo veis en cámara, detrás de cámara ni te cuento", dijo.

"¿Pero de qué vas?", contestó Sofía Suescun, que aprovechó ese momento para lanzar un último zasca a Olga cargado de intención. "¡Cómo te gusta inventarte una vida entera! ¡Cómo se ve la experiencia! La experiencia le avala a esta tía en inventarse historias paralelas", espetó Sofía, amiga de Rocío Carrasco y, por lo tanto, enfrentada a Olga Moreno.