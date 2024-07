Isabel Rábago sentencia a Olga Moreno: pide su expulsión de 'Supervivientes' y expone este irónico motivo

El arranque de Supervivientes: All Starsse le está haciendo cuesta arriba a Olga Moreno. Más aún tras los enfrentamientos incesantes con Sofía Suescun, quien le acusa de ser una "víctima". De hecho, este mismo jueves se juega la expulsión del formato frente a Jorge Pérez tras la salvación de Bosco. Sobre esto, precisamente, se pronunciaba Isabel Rábago para exponer los motivos por los que la ex de Antonio David debería ser la eliminada de esta edición histórica.

Cabe precisar, que la ex del guardia civil no está tan fuerte como en la edición que protagonizó (y ganó) en 2021. De hecho, hace una semana se derrumbó completamente al hablar con Jorge Javier Vázquez: "No me veo con las mismas fuerzas, creo que ha sido un mal momento venir. Tengo mi cabeza fuera. No debería haber venido", se sinceró.

Así, desde el citado programa de Telecinco comentaban unas imágenes de la superviviente completamente rota y en un mar de lágrimas, dado el recién fallecimiento de su madre. Algo que a Alessando Lequio no le ha gustado nada: "A mí estas cosas me molestan un poco, tengo que decirlo. Los sentimientos son de cada uno pero creo que el pudor debería ser una obligación". "Pero no le puedes pedir pudor a un concursante de un reality con cámaras 24 horas al día", le contestaba Joaquín Prat.

"Hay cosas que no y el primer paso para que no te pregunten por tu luto es no hacer bandera de tu luto", insitía el tertuliano. Un asunto que Isabel Rábago aprovechaba para pedir la salida de la concursante: "Olga ya necesita cariño familiar y creo que todo este luto es mejor pasarlo con gente con la que ella se sienta realmente apoyada aquí en España", decía la colaborada con cierta sorna. Su discurso era apoyado por Alexia Rivas que, además, ponía sobre la mesa que "todos han pescado casi más de diez o veinte peces y ella ha pescado solo un boquerón".

Amador Mohedano sobre la participación de Olga Moreno: "Tiene que ganar"

Ahora bien, si hay alguien que sí apoya a Olga Moreno ese es Amador Mohedano. El hermano de Rocío Jurado, que llevaba desaparecido de la parrilla televisiva prácticamente desde hace un mes, reaparecía para apoyar a Moreno y su participación en el reality de la cadena de Fuencarral. Lo ha hecho a través de una llamada telefónica con Juanjo Vlog, quien ha compartido las declaraciones en TardeAR: "Juanjo, buenas tardes. Aquí estamos Cristina y yo en Chipiona y vamos a aprovechar para saludar a toda la comunidad de fans y pedir que Olga tiene que ganar", asevera el padre de Chayo Mohedano.

"Es que Olga es la que tiene que ganar. Además, es la única más centrada de todos los que he visto ahí, porque anda que la que tiene al lado… Entonces tenemos que volcarnos con ella porque se lo merece. Yo creo que se lo merece totalmente. Y a ver si dejan que haga su concurso bien, con ganas y que demuestre lo que ella ya demostró la primera vez. Así que votad por Olga que tiene que ganar", sentencia.