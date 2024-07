Joaquín Prat precide quién va a ganar 'Supervivientes: All Stars' a falta de tres semanas de concurso

Los primeros días en los Cayos Cochinos están siendo una auténtica odisea. Sobre todo, por la tensión incesante entre Sofía Suescun y Marta Peñate, que han pasado de ser íntimas amigas a enemigas declaradas. Precisamente, sobre esto se pronunciaba Joaquín Prat en la última entrega de Vamos a ver. Sin embargo, el presentador de Telecinco dejó las redecillas de lado para mojarse sin tapujos sobre su concursante favorito en esta edición histórica del formato y, por ende, quién merece hacerse con los codiciados 200.000 euros del premio final.

Lo cierto es, que el conductor no tiene reparos en pronunciase sobre sus claros ganadores del concurso. A mediados de junio, manifestó, en un alarde de sinceridad, que Pedro García Aguado se merecía hacerse con la victoria del programa como "ejemplo de lo buena persona que es". La audiencia terminó por darle la razón y proclamó ganador al exwaterpolista.

Así, Joaquín ha vuelto a arrojar el nombre de su concursante favorito para hacerse con el premio de Supervivientes: All Stars. Claro que, esta vez lo ha hecho con mayor premura, teniendo en cuenta que el concurso lleva apenas dos semanas de convivencia en Honduras: "Me atrevo a decir, cuando todavía no se han cumplido dos semanas de las cinco que van a estar allí, que Bosco va a ganar este concurso", apuntó. Unas palabras con las que coincidía Alessandro Lequio, quien también recordó que había apostado por el joven "desde el primer día".

Para Prat, "muchos están empeñados en hacer vídeos y en convertir la convivencia en algo complicado y ya lo hemos visto con Pedro García Aguado. Va a lo suyo, no se mete en los líos y es una sonrisa permanente", agregó mientras el italiano secundaba sus palabras, alegando que "es el más natural de todos". Cabe recordar que, Bosco se hizo con la victoria en la pasada edición frente a Adara Molinero.