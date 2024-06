La fuerte reacción de Kiko Jiménez a las imágenes del 'tonteo' de Sofía Suescun y Logan Sampedro en 'Supervivientes'

Los primeros días en los Cayos Cochinos están siendo una auténtica odisea. Sobre todo, por la tensión incesante entre Sofía Suescun y Olga Moreno, y por el último contratiempo de Adara: una fuerte reacción alérgica. Sin embargo, el último acercamiento entre la novia de Kiko Jiménez y Logan ha acaparado toda la atención. Más aún, este jueves llevaban al ex de Gloria Camila a estallar contra Jorge Javier en pleno directo.

Lo cierto es que tanto Sofía como Logan están volviendo a vivir su experiencia en Supervivientes desde otra perspectiva. Los concursantes están conviviendo con mucha complicidad tras su última vivencia en Honduras en 2018. Cabe recordar que, la hija de Maite Galdeano y el bombero coincidieron en la citada edición, donde protagonizaron una 'historia de amor' que le llevó a ella a ser infiel a su entonces novio, Alejandro Albalá, hasta que Sofía le recriminó al concursante su acercamiento por estrategia. Tras muchas idas y venidas, ella se proclamó ganadora del concurso y le quitó el liderazgo al bombero, que acabó en segunda posición.

Donde hubo fuego, cenizas quedan. Así, en esta nueva edición, ambos se han convertido en la comidilla de la playa al compartir el mismo turno para cuidar el fuego. Por su parte, Sofía dice que son "superpartners" e, incluso, duermen uno al lado del otro. Este acercamiento les ha llevado a protagonizar un tímido 'tonteo' con cosquillas por la espalda y muchas señas de cariño.

Sin embargo, para Kiko Jiménez no hay nada de malo en que su novia mantenga una estrecha relación con el supervivientes. Incluso, le gusta el vínculo que están teniendo: "Me gusta mucho verlos así haciendo equipo. A la vista está que se llevan de lujo", dijo en la última gala del formato.

Ante la insistencia de Jorge Javier en que puede haber algo más que una simple amistad, Kiko estallaba, visiblemente enfadado: "Hay un tensión en el ambiente, ¿qué pasa, no puede haber una amistad?". Un comentario que aprovechaba Marian, la defensora de Olga Moreno, para arremeter contra la de Pamplona: "La estrategia de siempre, por parte de Sofía. Siempre hace lo mismo, tontear", apuntaba. Lejos de quedarse callado, Kiko le lanzaba un dardo envenenado: "Me parece muy feo por tu parte, que una mujer diga eso. Me alegro de ver a Sofía fuerte física y mentalmente, que no se ha quejado".