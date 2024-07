El peor augurio de Ramón García será real: enfrentamiento "a hostias" del 'Grand Prix' y 'Supervivientes' tras el último movimiento de TVE

"Si competimos contra Supervivientes, vamos a estar a hostias". Lo advertía Ramón García hace unas semanas y será real el lunes, cuando el nuevo Grand Prix regrese a la parrilla de La 1 y se enfrente de forma frontal a la gala Supervivientes: Tierra de nadie que presenta Jorge Javier Vázquez en Telecinco.

TVE anunció hace unos días el estreno de la nueva temporada del Grand Prix para la noche del lunes 8 de julio a las 22.50. En principio, La 1 iba a gozar de la tranquilidad de emitir este programa en un prime time sin grandes rivales, pero todo cambió cuando Mediaset decidió trasladar al lunes la gala de los martes de Supervivientes, según El Mundo, aunque la cadena no lo ha confirmado, para contrarrestar el desembarco del concurso de Vázquez.

En este punto, TVE no se ha acobardado y ha decidido ir a por todas. Si Telecinco le pone enfrente a Supervivientes, la cadena hará que el choque sea total, de tal manera que ha decidido adelantar la hora de emisión del Grand Prix para que el reality de Mediaset no se lleve la audiencia desde el primer momento. Así, La 1 ha suprimido la serie 4 estrellas que emite en el access prime time, y ofrecerá el Grand Prix desde las 22.00, la misma hora a la que comienza Supervivientes en Telecinco.

Como decíamos, Ramón García temía que se produjera este enfrentamiento. "¿Si competimos con Supervivientes? Pues vamos a estar a hostias", dijo el presentador. "Me daría pena. No me gusta que se compita con grandes formatos, porque eso resta al espectador", explicó. "Hay días de sobra para que no coincidan grandes formatos. Que Mediaset se lleve lo suyo con Supervivientes y que TVE haga lo mismo con Grand Prix".