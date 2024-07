Olga Moreno se revuelve contra Jorge Javier Vázquez y se defiende atacando: el momento más tenso en 'Supervivientes'

La tensión marcó el primer encuentro en plató entre Jorge Javier Vázquez y Olga Moreno después de que ésta fuese expulsada de Supervivientes All Stars. Nunca antes habían coincidido, porque cuando ganó la edición de 2021, el presentador no estuvo en su final. Al año siguiente, cuando Olga tenía que acudir al programa para entregar el cheque a su sucesor, ella se negó a hacerlo.

Durante la entrevista que mantuvieron este lunes en la gala de Supervivientes, se produjo un momento especialmente controvertido entre el presentador y la concursante. Olga Moreno se dio cuenta de que Agustín Etienne, su representante y pareja, no estaba en plató y preguntó en alto por él.

A Olga Moreno no le sentó bien esa pregunta y se revolvió. "No sé. ¿Y tú tienes pareja? No voy a hablar. No voy a decir nada", espetó la exconcursante. "Chica...", se sorprendió Vázquez. "Has preguntado por él y yo, de la manera más tranquila posible, te he preguntado qué es. Yo te digo que no tengo pareja, porque yo contesto a lo que me preguntan".