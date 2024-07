Sandra Barneda, a cuadros: Adara frena en seco a la presentadora con un monumental corte en 'Supervivientes All Stars'

Una de las preguntas más inocentes que hizo Sandra Barneda en la gala de Supervivientes All Stars: Conexión Honduras acabó con el corte más seco de Adara ha dado en mucho tiempo en un programa de televisión.

Todo comenzó con un vídeo en el que se veía a Bosco demostrar su habilidad en los fogones cuando se encargó de cocinar la comida para el resto de concursantes de la aventura en Honduras. "¿Alguna vez te ha cocinado Bosco?", preguntó Sandra Barneda a Adara, quien mantuvo una breve relación el año pasado con el que fuera su compañero de reality.

Adara se molestó y así lo reflejó su rostro. Acto seguido, lanzó un zasca a la presentadora. "No, me suele cocinar mi pareja". "Hombre, ya lo sé", replicó Barneda. "Me refiero anteriormente, cuando erais pareja", insistió la conductora del reality, aunque la invitada no estaba por la labor de entrar al trapo.

"Es que es un tema que me está haciendo sentir mal con respecto a mi pareja, porque no quiero hacerle sentir mal", se quejó Adara. "Estar recordando eso continuamente... No te lo digo a ti, Sandra, con todos mis respetos", añadió Adara, consciente de que seguramente había resultado muy tensa la respuesta que le había dado a Barneda.

En ese momento, la presentadora preguntó a la concursante si hablar de Bosco creaba problemas a la pareja actual de Adara. "No, pero es como estar recordando... Él no tiene ningún problema, es más por mi parte. Recordar constantemente una relación que acabó hace un año...", volvió a quejarse Molinero.