ONCE PREGUNTAS EN EL FANGO A... María Patiño: "Una vez me hice la muerta porque me quedé sin dinero para el taxi"

Solo los valientes se someten a las ONCE PREGUNTAS EN EL FANGO de Informalia y María Patiño lo es. Además, tiene sentido del humor, otra de las cualidades que tienen que demostrar los que contestan a este test que ya han afrontado Ana Rosa Quintana o Beatriz Archidona. La presentadora de Ni que fuéramos Shhh (Canal Quickie) conduce esta noche La velada del año IV, de Ibai Llanos, pero antes ha querido responder a nuestras preguntas. ¿Cuál es la última mentira que ha contado? ¿Ha robado alguna vez? ¿Cuándo estuvo desnuda delante de otra persona?

¿Dónde has amanecido esta mañana?

En mi cama.

¿La última vez que has llorado?

Lloré viendo un vídeo de un perro al que dejaban abandonado en la carretera y corría detrás del dueño. Me impactó mucho.

¿La última mentira que has contado?

Que estaba en el cine. Era para no coger el teléfono.

Además de tu casa y tu coche, ¿qué ha sido la cosa más cara que te has comprado?

Hace años, unos zapatos Louboutin. Eran de segunda mano, pero seguían siendo muy caros.

¿Alguna vez te han pillado saliendo con una persona famosa? ¿Te gustaría ser pillada con alguien?

Nunca me han pillado y no es algo que me vaya a sumar ni restar. Y tampoco me gustaría ser noticia por eso.

¿La última vez que estuviste desnuda delante de otra persona?

El sábado por la mañana [La entrevista se hizo el lunes].

¿Qué es lo que más te disgusta de ti misma?

Lo poco detallista que soy a veces con la gente que quiero.

¿El último mensaje de móvil que has recibido y qué decía?

El ensayo de La velada del año IV, que se hace este sábado.

¿La situación más embarazosa de tu vida?

Una vez me hice la muerta. Me desmayé adrede para que me llevasen a casa porque me había quedado sin dinero para el taxi. Llevé la broma a tal extremo que nunca me atreví a contarles a mis amigas que nunca me había desmayado. Se asustaron demasiado, porque llegué a poner los ojos en blanco.

Si fueras invisible, ¿qué sería lo primero que harías?

Vigilar a todo el mundo. Me dedicaría a meterme en las tarjetas de crédito y en los bancos para ver lo que tiene cada uno y, sobre todo, lo que debe. Y a quién estafa. Sí, me dedicaría a descubrir estafas.

¿Has robado alguna vez?

Un parche de Snoopy, hace muchos años, y me pillaron.