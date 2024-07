Once preguntas en el fango a Ana Rosa Quintana: "Si fuese invisible, saldría de marcha donde van mis hijos"

Ana Rosa Quintana acaba de cerrar su primera temporada al frente de las tardes de Telecinco. Se despidió este jueves de TardeAR y volverá en septiembre, pero antes de marcharse de vacaciones ha querido responder al test más desenfadado con el que Informalia abre el verano. La comunicadora, una de las profesionales más importantes de nuestra televisión, se somete a nuestras Once preguntas en el fango. ¿Ha robado alguna vez? ¿Cuál es la última mentira que ha contado? ¿Qué es lo más caro que ha comprado?

¿Dónde has amanecido esta mañana?

¿Dónde voy a amanecer un lunes? En mi casa, claro.

¿La última vez que has llorado?

Pues hace muchísimo y mira que yo soy llorona con las películas... pero no, hace mucho que no lloro. No me acuerdo la verdad, hará unos dos años...

¿La última mentira que has contado?

No miento nunca, pero fundamentalmente porque luego no me acuerdo. No miento, no me gusta mentir. Ni me gusta mentir ni me gusta que me mientan. Puede ser que obvies algo, sobre todo si puedes hacer daño a una persona, pero mentir está muy feo.

Además de tu casa y tu coche, ¿qué ha sido la cosa más cara que te has comprado?

Un bolso, pero uno para toda la vida.

¿Alguna vez te han pillado saliendo con una persona famosa? ¿Te gustaría ser pillada con alguien?

No, yo soy muy discreta, me gusta vivir mi vida, pero tampoco me muevo mucho con los famosos la verdad.

¿La última vez que estuviste desnuda delante de otra persona?

Todos los días en mi casa, con mi marido.

¿Qué es lo que más te disgusta de ti misma?

Me disgusta que a veces me miro en el espejo y no me reconozco.

¿El último mensaje de móvil que has recibido y qué decía?

De mi marido, que es San Juan y que nos va a invitar a cenar.

¿La situación más embarazosa de tu vida?

Cada dos por tres me pasan cosas embarazosas. Me ha ocurrido decirle a una compañera 'qué bien, que estás embarazada'... y no lo estaba.

Si fueras invisible, ¿qué sería lo primero que harías?

Salir de marcha donde van mis hijos.

¿Has robado alguna vez?

No, no soy nada caprichosa. Si quiero algo, me lo compro si me lo puedo comprar. Y si no, no me lo compro. Pero robarlo, no.