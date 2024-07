Las lágrimas de María José Suárez tras enviarle un mensaje a Álvaro Muñoz Escassi: "A mí no me calla nadie"

Ha sido una noche dura para María José Suárez. Tras la entrevista de Álvaro Muñoz Escassi la semana pasada, la modelo se sentó anoche en el sofá blanco de Santi Acosta y Beatriz Archidona para contar su verdad. Después de hablar-sin pelos en la lengua-de cómo se enteró de la infidelidad del jinete, de las conversaciones que mantuvo con Valerín, y de cómo le sentó la 'pillada' de Escassi con Hiba Abouk en la fiesta de 'El Turronero', la que fuera Miss España en 1996 se derrumbó en pleno directo tras enviarle un mensaje al exconcursante de MasterChef Celebrity.

Antes de finalizar su entrevista, Beatriz Archidona le dio la oportunidad a la ex de Feliciano López de que enviara un mensaje a Escassi, el hombre con el que María José ha compartido tres años de relación. En ese momento, tras varias horas desmontando la versión del jinete, la modelo se derrumbó.

"Es una pena vernos en esta situación en la que yo tenga que venir aquí a hablar de intimidades en un programa de televisión cuando dije que no iba a hablar...", comenzó a explicar.

No obstante, María José Suárez aclaró que se ha visto obligada a sentarse en el plató de Telecinco por la entrevista que ofreció Escassi la semana pasada. "Me he visto obligada por su entrevista de la semana pasada. He visto que tenía que contar mi verdad. Le deseo toda la suerte del mundo, pero lejos de mí", sentenció.

Momentos antes de estas declaraciones, María José confesó no tenerle ningún miedo a Escassi por lo que pueda decir. "A mi no me calla nadie. Yo he venido a contar la verdad. Lo que he vivido este mes. Escassi, por mucho que vaya enseñando vídeos míos a personas por ahí o vaya hablando de mí, no me va a callar", aseguró.