Escassi dice que tenía una "relación abierta" con María José Suárez y confiesa haber practicado sexo con hombres: "He probado de todo"

El jinete es el hombre del momento. Protagonista del culebrón del verano (con presuntas extorsiones, amantes, vídeos y deudas) se ha sentado este viernes en el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta para explicar qué motivó su ruptura con María José Suárez y qué hay de cierto en el tsunami de informaciones que han visto la luz esta semana. "Ha sido muy difícil, llevo muchos días sin dormir. Por salud he estado un poco al margen, pero no se ha contado como es y me gustaría dejar claro que me siento a contar la verdad, si no, no me sentaría".

Escassi, visiblemente alicaído, ha reconocido que no habla con su ex desde el pasado 22 de junio, día que ella recibe el famoso mail de Valeri avisándole de las infidelidades del jinete y reclamando un pago de 1700 euros por sus servicios. "Llevábamos bastantes meses entre idas y venidas, ella misma dijo en una exclusiva que nos habíamos dado un tiempo. No era todo bonito, por trabajo, la distancia... y nos hemos acercado y distanciado". Y desvela: "María José y yo teníamos una relación abierta, disfrutábamos del sexo de la manera que nos parecía correcto". Ha añadido: "No voy a entrar en detalles, pero una cosa es lo que hagamos los dos y otra lo que hacía yo cuando ella no estaba". Y ha puntualizado: "María José sabía que yo tenía relaciones con mujeres 'trans".

El día 22, todo salta por los aires. Escassi reconoce que María José recibe el mail: "Me llama y le digo que yo me encargo de todo. Estaba en Ibiza, adelanto mi vuelo y en cuanto llego a Madrid pongo una denuncia porque considero que me están extorsionando". Y ha desvelado una de las frases de dicho mensaje: "Dile a Álvaro que ya he jodido su pareja y si no me paga 1500 euros me voy a la tele y lo jodo a él". Asegura el jinete que fue ella quien se puso en contacto con él a través de Instagram: "Yo estaba solo en Madrid y dije 'Por qué no'. Me dice que está en Valladolid, que si le pago el tren, le hago un bizum y aparece. El encuentro muy bien y cuando yo me voy, me pide que le pague el taxi y el billete de vuelta en tren. A los dos días me llama y me dice que su padre está muy malito en Colombia, que se está muriendo, y me pide que le preste 700 euros. Le digo que a final de mes le doy 100 euros y ella monta en cólera. A los dos días me dice que va a hablar con María José y que va a ir a la tele". El empresario ha querido incidir en que la relación fue consentida y que en ningún momento solicitó servicios sexuales: "De hecho, me contactó ella por Instagram, no yo".

Escassi, además, ha reconocido que mantiene relaciones con mujeres 'trans': "Son maravillosas y no veo el problema. Todo el mundo que me conoce lo sabe, mis hijos, María José... No entiendo que el titular sea que Escassi ha tenido una relación sexual consentida con una mujer trans. Lo que sí es un delito es que a mí me chantajeen". El ex de Lara Dibildos niega haber pagado a Valeri los 1500 euros que supuestamente le adeudaba: "Que alguien me enseñe la factura, un audio, un mensaje... No hay ningún pago porque no era ese tipo de relación". Los tertulianos le muestran un documento que él habría firmado, el acuerdo con el que presuntamente había llegado con Valeri: "Yo no he firmado absolutamente nada", asegura. "Si ella dice que sí, pues vendrá un perito, un grafólogo y lo verá".

Muy enfadado, Escassi ha afirmado: "Si ella habla de mí en una revista o un programa, tendrá que demostrarlo porque está denunciada por extorsión. Y te aseguro que no voy a volver aquí a defenderme de esta señora. Me defenderé en los tribunales de ella y de los medios que le den cobertura". Sobre los presuntos vídeos o fotografías que tendría ella y que podrían salir a la luz, él dice: "Yo no sé si ella tiene o no. A María José le manda los bizum y le cuenta que hemos estado juntos. Ella se lo cree porque yo no se lo niego".

Para finalizar, ha asegurado que no es un adicto al sexo, como algunos aseguran, pero sí ha disfrutado y disfruta de su sexualidad de manera libre: "He probado de todo, he experimentado mucho y sé con seguridad que me gustan las mujeres. No me considero bisexual, pero amo al ser humano". Y ha añadido: "Mi entorno lo sabe, mis amigos, mis hijos... Yo no pongo etiquetas. Una mujer 'trans' es una mujer y he estado con varias". "¿Has estado con hombres?", preguntaba Archidona. "Creo que ya te he contestado, ¿no? He probado todo", respondía su invitado.