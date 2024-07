Afirman que Escassi se hacía pasar por María José Suárez para contactar con otras mujeres

Cuando creíamos que el culebrón del verano había tocado techo llegan nuevas informaciones que dan un inesperado giro a la historia. El novelón protagonizado por Álvaro Muñoz Escassi tiene más capítulos que Anatomía de Grey y el último lo ha adelantado Amor Romeira, que asegura tener un nuevo y sorprendente testimonio: una mujer con la que el jinete también mantuvo relaciones sexuales estando con María José Suárez y a la que contactó haciéndose pasar por la modelo.

"Son informaciones muy potentes que pueden dar un giro a los acontecimientos", ha dicho. "Hay un nuevo testimonio, he tenido acceso a las pruebas y las he contrastado, y es muy fuerte. Me pongo en la piel de María José Suárez y tiene que ser muy duro haber vivido estos tres años con un desconocido. Conociéndola como la conozco, jamás hubiera estado tres años maravillosos con él de saber lo que pasaba. Yo no lo querría tener como pareja".

La tertuliana se ha explayado ante las cámaras de Europa Press y ha adelantado algunos detalles sobre este nuevo capítulo: "Existe otro testimonio y es muy fuerte. Es otra mujer con la que Álvaro Muñoz Escassi contactó haciéndose pasar por María José Suárez, se hacía pasar por ella con las personas con las que le era infiel", ha desvelado. "Esa persona ya está hablando y yo tengo todas las pruebas".

Escassi, en De Viernes

El tsunami ya es imparable y el jinete lo sabe. V.C, la mujer 'trans' de nacionalidad colombiana con la que engañó a María José y a la que dejó una deuda de 1700 euros, ya ha contratado un representante para contar su historia en los medios de comunicación y no sería la única. Por su parte, Suárez está en contacto con Susanna Griso y podría ofrecer una entrevista en Espejo Público en los próximos días.

Escassi, consciente de la que se le viene encima, se ha adelantado a todas ellas y se sienta este viernes con Bea Archidona y Santi Acosta para hablar sobre todo lo que ha pasado. En sus primeras declaraciones admitió haber mantenido relaciones sexuales con otras mujeres pero justificaba que fue en periodos de crisis, donde la pareja se estaba dando un tiempo. La modelo lo negó inmediatamente: "Me acabo de enterar de que alguna vez en estos tres años lo habíamos dejado", dijo furiosa. El enfado de la sevillana es estratosférico: "Él intenta blanquear sus infidelidades".