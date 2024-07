Sabemos quién es la mujer trans con la que estuvo Escassi, cómo se llama y cuáles son sus planes

No se habla de otra cosa. La ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez acapara titulares y más titulares porque nadie termina de ser claro con lo que ha pasado entre ellos. Esta vez la cosa va más allá de una simple infidelidad. Según ha podido saber Informalia, el motivo del monumental enfado de quien fuera la mujer más guapa de España hace 28 años no se termina en la deslealtad del jinete. Esa infidelidad no ha sido la única. La Miss de Coria del Río no dio crédito al enterarse de que Álvaro había estado con un mujer cuyo nombre de cinco letras empieza por B y que es transexual.

Es ella quién se puso en contacto con María José después de que Álvaro le dejara a deber una cantidad importante de dinero que no estaba dispuesta a perder. Y de ahí el mail, el dato de 'soy el abrigo" y los detalles que llegaron en él; con pruebas de haber estado con quien hasta entonces era su novio. Y no sólo eso, sino con información sobre vídeos que ella había visto y que supuestamente la implicaban.

María José, después de escuchar a esta mujer, decidió poner punto final a su relación con el que hasta ese momento era el hombre de su vida. Fuentes del entorno de la andaluza comentan que con el sevillano incluso se había planteado pasar por el altar y no han tenido hijos en los tres los años que han estado juntos porque María José no estaba dispuesta a volver a pasar por un embarazo. "Ella tiene suficiente con su hijo Elías, fruto de su relación con el empresario Jordi Nieto, que ahora tiene seis años. Y siempre se negó, pero por el jinete sí habrían tenido", nos explican. Una decisión de la que ahora la modelo "se alegra infinitamente", por supuesto.

María José no está pasando por un buen momento. Como ya adelantamos, ella estaba enamoradísima de Álvaro y el amor no se va de un día para otro. Está muy decepcionada y dolida por lo que considera una traición. Jamás imaginó que Álvaro pudiera haberla traicionado ni que hubiera pruebas gráficas. Esto además le da un miedo atroz. "No quiero saber nada más de él. Ha pasado algo muy degradable", dijo María José Suárez hace sólo unos días.

Álvaro ha tratado de echar balones fuera todos estos días para despistar. Primero presentándose en la comunión de la nieta de El Turronero con Hiba Abouk. Por cierto, que la actriz también tiene un cabreo monumental tras verse inmersa en este show. Álvaro ha estado entrando en diferentes programas de televisión para explicarse. "No quiero vender nada. María José y yo hemos estado juntos y bien bastante tiempo. Hemos sido muy cómplices. Hemos tenido muchos momentos bonitos y lo hemos pasado bien. Pero de unos cuatro meses para acá, no sé muy bien o dos y medio, porque los problemas van de mayor a mayor, hemos estado mucho tiempo separados, volviendo y volviendo a estar, estando separados. Es verdad que hace siete u ocho meses me vine a vivir a Madrid definitivamente y estábamos más alejados. Es cierto que en esas idas y venidas, pues sí, hemos hecho nuestra vida por nuestro lado y después nos hemos vuelto a encontrar… Siempre ha habido mucha atracción, siempre he estado muy enamorado de ella, pero es verdad que he cometido errores y los cometeré porque soy humano. No debí de ir al crucero, aunque fue con la mejor intención, la de estar con ella".

La tercera en discordia llamó a María José

Estas explicaciones no han servido de mucho porque la información ha ido creciendo y creciendo hasta que él mismo ha hablado de los mail y ha pronunciado la palabra "extorsión". Pero no estamos ante esa situación. Ella, esa mujer cuyo nombre de cinco letras que empieza por B llamó a María José después de que Escassi no le pagase 1.700 euros que le debía. El mail es del 22 de junio, después del crucero que ambos compartieron por los fiordos noruegos. Ese día Suárez abrió los ojos. Y Escassi también después de que saltara la noticia porque primera denunció a la mujer pero después retiró la denuncia, pagó la deuda y firmó un acuerdo de confidencialidad. Pero ciertas informaciones nos indican que la mujer que ha supuesto el fin de la relación entre María José y Escassi se lo va a saltar. Ofertas tiene.