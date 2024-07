María José Suárez no se cree los lloriqueos de Escassi y dice que solo intenta blanquear sus infidelidades

"No soy tan malo como me pintan y me duele que María José esté sufriendo". Así se expresó Álvaro Muñoz Escassi este martes en sus primeras declaraciones tras el escándalo que protagoniza estos días. Un mensaje que lanzó con voz entrecortada y del que María José Suárez no se cree ni una coma. Su círculo más cercano afirma que está furiosa por las excusas del jinete, que afirmó haber mantenido relaciones sexuales con otras mujeres durante las "crisis y distanciamientos" con la modelo, algo que ella desconocía: "Me acabo de enterar de que alguna vez rompimos", dijo.

La que fuera Miss España jamás consideró esas crisis como rupturas en las que cada uno pudiera hacer su vida y está furiosa por las declaraciones del jinete: "Dice que él quiso blanquear sus infidelidades", ha asegurado este miércoles Luis Pliego en TardeAR. María José matiza, además, que durante los tres años de relación con Álvaro tan solo hubo una ruptura, días antes del crucero, cuando ella le descubrió mintiendo sobre su paradero (él le dijo que estaba de camino a Bilbao pero estaba en su casa de Madrid): "Fue un break de 10 días, más o menos. Y ella rompe porque ya sospecha algo. Después se reconciliaron en el crucero a los fiordos noruegos", afirman.

Hay que recordar que fue precisamente al regreso de ese viaje de reconciliación cuando todo estalla por los aires. María José recibe un mail en el que le informan de que Álvaro le ha sido infiel, con pruebas y datos que no dejan lugar a dudas. Y no solo eso: esta mujer reclama una deuda de 1500 euros por sus servicios. Escassi interpone ese mismo día, el 22 de junio, una demanda que después retira para llegar a un acuerdo privado con dicha mujer: 1700 euros a cambio de zanjar el asunto. El día que los pagó, María José anunció en redes sociales su ruptura.

La modelo está muy dolida y enfadada, sobrepasada por la situación y la humillación de haberse convertido en protagonista involuntaria de un tema tan desagradable. Este miércoles, de hecho, ha cancelado su asistencia a un evento en el que se esperaba su presencia: "Está desbordada", han dicho los responsables. Sí atiende las redes sociales, donde está dando 'likes' a mensajes como "Ese señor no respeta a ninguna mujer" o "Estoy convencida de que estás siendo muy elegante, vales más por lo que callas".