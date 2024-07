Escassi revela a Susanna Griso la realidad detrás del correo que recibió María José Suárez: víctima de una extorsión

Álvaro Muñoz Escassi está en el punto de mira después de que este martes trascendiera la razón por la que María José Suárez rompió con él. A finales de junio, la modelo recibió un correo que contenía información muy delicada. Estructurado en cinco puntos, el mail revelaba el nombre de la mujer con la que su ya exnovio le estaba siendo infiel y, además, recogía imágenes y audios con detalles sobre sus prácticas sexuales. El sevillano denuncia ahora ser víctima de extorsión.

Así se lo contó él mismo a Susanna Griso este martes por vía telefónica. Espejo Público habló de las deslealtades de Escassi a la modelo y este aprovechó para avisar a la presentadora, fuera del plató, que estaba siendo víctima de un caso de "extorsión". "Es un tema delicado", ha avanzado la periodista.

"Él ha sido víctima de una extorsión y la tiene demandada en los juzgados y le quita importancia a todo lo demás", ha añadido, dando paso a Gema López, que ha dado más detalles sobre este asunto. "El mail tiene una fecha: 22 de junio. Detrás hay una persona que tiene una motivación para enviar el mail. No llama a la prensa, escribe a María José y la motivación es dinero. ¿Es un chantaje o una deuda?", ha expresado, a lo que añadido: "¿Es extorsión o que te reclamo dinero que habíamos acordado?".

"Te lo reclamo cuando quiera porque es mi dinero. No voy a la prensa, sino que se lo cuento a otra persona. Y le digo una cosa a Álvaro. Si ha habido una denuncia, que no la he visto, esa persona tendrá que ir al juzgado y a lo mejor todo lo que no quieres que se cuente se termina contando, en ese mail la persona le cuenta a María José muchas cosas", ha expresado López.

Según la comunicadora, "tras ese mail se pone en contacto por WhatsApp la persona del dinero con María José, y le dice: 'de lo que te voy a contar tengo pruebas, fotos, mensajes y tengo una grabación. ¿A ti te suena de algo que pueda haber más imágenes? Aquí me quedo. Dinero e imágenes, pruebas que llegan a María José que le certifican que no hay solo una deslealtad sino que hay más", ha sentenciado.

Estas informaciones llegan después de que el jinete admitiera en TardeAR que él y la modelo llevaban unos meses distanciados. "En los últimos meses nos hemos distanciado, había crisis, y en esos momentos hacíamos vida por separado", contó. Unas palabras ante las que Suárez se quedó estupefacta. "Hemos estado tres años juntos y hoy me he enterado de que lo habíamos dejado en alguna ocasión", apuntó después ella ante la prensa. "Yo no he estado con otras personas en estos tres años", lamentó.