Escassi admite haber estado con otras mujeres durante sus crisis con María José Suárez: "No soy tan malo como me pintan"

El jinete lleva días en el centro de la polémica. Desde que el pasado miércoles María José Suárez anunciara su ruptura definitiva tras tres años de relación, Álvaro Muñoz Escassi ha sido señalado como el 'culpable' de la separación por sus presuntas infidelidades. Dolido, el ex de Lara Dibildos ha querido aclarar todo lo sucedido este martes: "Todo esto es muy complicado y quería contaros cómo ha pasado todo, no quiero vender nada, solo contar mi versión. María José y yo hemos estado un tiempo juntos, nos hemos llevado muy bien y hemos tenido muchos momentos bonitos pero en los últimos meses hemos estado mucho tiempo separarnos, volvíamos, nos separábamos... Hace siete u ocho meses me vine a vivir a Madrid y estábamos distanciados. En estas idas y venidas hemos hecho nuestra vida".

Escassi ha puesto los puntos sobre las íes en TardeAR: "Lo que ha pasado entre nosotros y que muchos llaman infidelidad es que han tenido lugar cosas porque hemos pasado mucho tiempo separados. Llamadlo como queráis, infidelidad o no, no estábamos juntos", ha aclarado. "Entiendo que María José esté dolida porque no es fácil enterarse de que has tenido una relación sexual con otra persona pero todo lo que he sentido por ella ha sido real. Cuando pasa algo malo todos se quieren subir al carro de hablar mal y hacer daño". Y ha añadido: "Todos se tiran a mi cuello, pero yo no soy tan malo como me pintan".

El jinete se ha mostrado dolido por todos los rumores que han saltado estos días y admite que el crucero con la modelo, hace apenas dos semanas, fue un último intento por recuperarla: "He podido cometer errores porque soy humano, quizás no debí ir al crucero, que fue con la intención de solucionar las cosas e intentar volver con ella", ha asegurado. "A lo mejor no debí insistir tanto, quizás no debí irme al crucero, fue un error y ya está. He querido y quiero mucho a María José y me preocupa que esté mal. Nos hemos alejado poco a poco, lo hemos intentado porque había muchos sentimientos y no se ha podido. Ya está".

Escassi ha admitido que lo está pasando mal estos días y que solo quiere que todo vuelva a la tranquilidad: "Yo solo quiero desconectar de todo y evadirme un poco de todo. Me duele mucho que María José lo esté pasando mal por estar imaginándose cosas. No le deseo mal a nadie, adoro a su familia y adoro a Elías, su hijo". Y ha apuntado: "Solo quiero pasar el verano con mis hijos, con mis amigos y estar tranquilo, seguir creciendo como persona. Tengo 50 años, quiero una vida tranquila, tengo un trabajo maravilloso, estoy sano, feliz... y lo único que deseo a los demás es que también sean felices".