Álvaro Muñoz Escassi confirma su amistad especial con Hiba Abouk: "Estoy soltero y no hago nada malo"

El pasado sábado, Informalia adelantaba el romance del verano: Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk. Solo unas horas después de que María José Suárez anunciara que su relación con el jinete había llegado a su fin, el tonteo entre el ex de Lara Dibildos y la actriz se convirtió en la gran noticia de la que todo el mundo se ha hecho eco. Este lunes, el propio protagonista confirmaba la primicia: "Hiba es amiga mía, estoy soltero y no hago nada malo conociendo a alguien".

Álvaro e Hiba se mostraron inseparables durante la fiesta que organizó José Luis López 'El Turronero', a la que la actriz acudió como acompañante del jinete. No se escondieron y todos los asistentes pudieron verlos pasear por la feria, hacerse confidencias y darse abrazos muy cómplices. El jinete no lo ha negado: "Hiba es amiga mía, estoy soltero y no hago nada malo conociendo a alguien", ha dicho este lunes en TardeAR. Por si había alguna duda, Bea Archidona, que sustituye a Ana Rosa Quintana durante las vacaciones de verano, ha confirmado la historia: "No es un colegueo. El entorno más cercano de Álvaro e Hiba conoce a la otra persona y confirman que se están conociendo".

Solo unas horas antes, María José Suárez se desahogaba a pie de calle, confirmando que la ruptura con Escassi no ha sido, ni mucho menos, amistosa: "Me encuentro en el proceso de asimilar todo lo que ha pasado en estos diez días. No voy a salir corriendo y te voy a decir todo está bien, o sea, han pasado cosas. Hace una semana estaba de crucero con Álvaro y estábamos estupendamente. A la vuelta del crucero yo me entero de una noticia muy desagradable, que he estado tres o cuatro días asimilándola en shock, y ahora me entero también de lo de Hiba", ha dicho muy dolida.

La modelo, que rechazó ir a la fiesta de El Turronero para no coincidir con su ex, admite que están siendo días muy "desagradables" para ella y todo su círculo y que necesita procesar y digerir todo lo sucedido: "Ahora mismo lo que quiero es que pase el tiempo, recuperarme, sanar y no saber nada de esta persona, obviamente".