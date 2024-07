María José Suárez arremete contra Álvaro Muñoz Escassi tras su ruptura: "No quiero saber nada de esta persona"

"Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años que han sido muchos". Este es el mensaje con el que María José Suárez anunciaba el pasado miércoles 26 de junio su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi tras tres años de relación y días después de desmentir, con un crucero romántico por Dinamarca y los Fiordos noruegos en compañía de su hijo Elías, los rumores de crisis que les perseguían desde hace semanas.

Un escueto comunicado en el que, reconociendo que no había sido "el mejor final para una historia tan bonita", la modelo dejaba entrever que había sido ella quien había tomado la decisión y que la ruptura no habría sido amistosa. Y parece que uno de los motivos serían las presuntas infidelidades del jinete, de las que hablaron en Espejo Público: "Escassi bailaba en otras pistas. Habrían pasado cosas salvajes y Escassi no solo bailaba en otras pistas, sino que en una de esas pistas que fue a bailar, la pista ya estaba ocupada por otro famoso. Entonces eso complicó un poco la historia". Una de esas 'pistas', además, tiene nombre y apellidos, tal y como adelantó Informalia: Hiba Abouk, de la que Escassi no se separó este fin de semana en la fiesta de José Luis López 'El Turronero'. Una fiesta a la que María José no fue, por cierto, para evitar encontrarse con su ex.

El descaro de Escassi ha hecho estallar a María José, que ha dejado claro que no quiere saber absolutamente nada de él: "Me encuentro en el proceso de asimilar todo lo que ha pasado en estos diez días. No voy a salir corriendo y te voy a decir todo está bien, o sea, han pasado cosas. Hace una semana estaba de crucero con Álvaro. Después de haberle pedido un tiempo para pasarlo más con mi hijo, él decide venirse al crucero que yo tenía programado, en un intento de hacer más planes conmigo, con el niño, de arreglar las cosas. Y la verdad que bien, en el crucero hemos estado estupendamente", ha explicado este lunes a los periodistas, desmintiendo que su ruptura fuese previa y que mantuvieran su viaje por un acuerdo comercial. "Lo único que nos han pagado es el viaje, porque bueno, era un intercambio, como con mil viajes, pero no nos han pagado nada, ni nosotros hemos hecho ningún papel. Ni era un montaje porque Álvaro se pagó su billete, o sea, porque ya el mío iba con el niño, y Álvaro se cogió su billete en un intento de arreglar las cosas y que estuviéramos bien con el niño y demás".

María José, visiblemente afectada, ha contado que todo se complicó al aterrizar en Madrid: "A la vuelta del crucero yo me entero de una noticia muy desagradable, que he estado tres o cuatro días asimilándola en shock, y ahora me entero también de lo de Hiba. Entonces, ha sido todo como... déjame que yo procese esto". "Es una noticia desagradable que nos afectaba a los dos", ha admitido. No ha querido entrar en detalles sobre una presunta infidelidad pero sí ha contado: "No voy a entrar en detalles, simplemente te digo cómo me siento, porque necesito, o sea, yo soy humana y necesito un proceso de sanar lo que me ha pasado, porque desde 10 días para acá ha sido todo... han pasado demasiadas cosas. Entonces, en eso me encuentro". Y ha añadido: "Ahora mismo lo que quiero es que pase el tiempo, recuperarme, sanar y no saber nada de esta persona, obviamente", confiesa sin ocultar lo dolida que está con el sevillano aunque no quiera contar la verdad de lo sucedido.

La modelo tiene claro que "de esto se sale y yo he salido de peores, que esto para mí, no sé cómo decirte... He salido de peores", pero reconoce que es "una situación muy desagradable" y que tanto ella como su entorno más cercano "lo hemos pasado muy mal".

Preguntada por las bonitas palabras que dijo Escassi de ella hace unos días, asegurando que ella era la mujer de su vida, María José responde tajante: "No lo sabe ni él. Adiós, besito".