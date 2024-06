María José Suárez y la verdadera razón de su ruptura con Escassi: "Pasaron cosas salvajes"

Tres años de noviazgo y un final inesperado. Uno, además, que no ha sido tan amistoso como nos quieren hacer ver. Según Álvaro Muñoz Escassi, María José Suárez es "una de las personas más importantes" de su vida, la quiere, la admira y la respeta, pero ya sabemos que el jinete tiene amor para todas: "Él ha bailado en otras pistas", dicen.

Y no solo eso. Al parecer, Escassi la habría liado a base de bien: "Escassi no solo bailaba en otras pistas, sino que en una de esas pistas que fue a bailar, la pista ya estaba ocupada por otro famoso. Entonces eso complicó un poco la historia". Así lo ha contado este viernes Alonso Caparrós en Espejo Público. Y ha desvelado que dichas informaciones no solo le llegaron a él sino a otros compañeros con los que las comentó: "Estuvimos haciendo una porra de cuánto tiempo iba a tardar en pasar esto, porque ya nos habían llegado estas informaciones. Lo que nos llegó a nosotros no es que fueran una pareja libertad, sino que habían pasado cosas salvajes".

Su compañera, Gema López, ha añadido: "Al margen de esa posible deslealtad, creo que hay una cosa que es el desencanto. Todas piensan que pueden cambiar a Álvaro y Álvaro tiene una forma de ser que es así. Sé que muchas mujeres de su vida han intentado ayudarle en el tipo de vida que él llevaba, se han implicado en esa ayuda, y han terminado realmente escaldadas". Ahora, afirman, el jinete está arrepentido de lo sucedido y muy triste por la ruptura con María José Suárez: "Él es su peor enemigo, porque luego es un tipo encantador, pero estaba fuera de control".

Desde Mañaneros, Pepa Jiménez ha comentado que habían superado una importante crisis y que el crucero, además de ser un compromiso publicitario, era la última bala en el cartucho de la reconciliación. Funcionó. Acercaron posturas. Pero ya en Madrid, todo estalló por los aires: "Ella al volver del crucero descubre algo. El sábado pasó algo y rompieron sin posibilidad de reconciliación".