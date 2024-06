Susanna Griso lanza una teoría sobre María José Suárez y Escassi: "Hay parejas liberales..."

En una época en la que las relaciones de pareja son cada vez más abiertas, Susanna Griso tiene una teoría sobre el tipo de relación que, mientras les duró el amor, tuvieron María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi. La miss y el jinete han sido noticia esta semana por confirmar su ruptura tras varias semanas confundiendo a la prensa, y la presentadora ha hablado de ello en Antena 3.

Todo ha empezado cuando Alonso Caparrós ha comentado en Espejo Público que recientemente Escassi había sido visto "bailando en otras pistas", dejando caer que este no había sido del todo honesto con la modelo. Unas palabras ante las que la conductora del programa le ha llevado la contraria.

"Pues fíjate que no creo que ese haya sido el problema", ha señalado, y, ante las dudas de los colaboradores, ha continuado: "Te digo que hay parejas liberales que tienen sus propias reglas de juego. No tengo confirmación, pero sé que son una pareja muy moderna. No me voy a meter en camisas de once varas. A veces hay una ruptura y no tiene por qué ser por infidelidad".

"Estamos hablando de algo salvaje", ha apuntado, entonces, el actor, a quien le ha dado la razón Gema López: "Puedes ser liberal pero que pidas a la otra persona que guarde las formas". "Él baila en otras pistas, pero la pista en la que fue a bailar estaba ocupada por otro famoso. He conocido a varias mujeres que han estado con Escassi y creo que hay una cosa que es el desencanto, todas piensan que pueden cambiar a Álvaro pero él tiene una forma de ser. Muchas han intentado ayudarle, se han implicado y han acabado mal", ha añadido la periodista.

El debate llega tras el comunicado que la Miss lanzó este jueves anunciando la ruptura. Al principio dijo que se habían dado un tiempo porque ella quería estar atenta de su hijo, y, tras dos semanas separados, los dos se fueron de crucero.

"Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero, como siempre, me quedo con los buenos recuerdos vividos en estos tres años, que han sido muchos", escribió la modelo en Instagram.

Cabe decir, no obstante, que tras el anuncio Es la Mañana de Federico informó que ya habían roto cuando se embarcaron en el famoso crucero, pero tenían que hacerlo porque la experiencia estaba patrocinada. Ya en tierras españolas, la historia es otra.