El apoyo de Susanna Griso a Sofía Cristo: "Si tu hermano es tan desgraciado es su problema, no el tuyo"

Sofía Cristo ha dicho basta en Espejo Público, donde este miércoles se ha derrumbado por completo tras la última exclusiva de su hermano. Ángel Cristo Jr. ha anunciado su boda con Ana Herminia en Lecturas pero ha aprovechado la ocasión para ofrecer nuevos titulares contra Bárbara Rey. Titulares que nos resulta difícil reproducir por la crueldad del hijo del domador de circo, que sigue de plena actualidad tras su polémico paso por Supervivientes, y la vedette murciana.

"Desde octubre está habiendo un maltrato continuo a mi madre, por parte de esta persona y los medios que colaboran a este maltrato. Mi madre es una mujer maltratada y esto lo perpetua. No la dejan en paz y no la dejan vivir", ha lamentado Sofía Cristo, rompiendo a llorar inmediatamente después. "De verdad, no puedo más", ha señalado.

A continuación, la DJ ha implorado desde el programa en el que colabora: "Quiero que la dejen en paz. Yo nunca he hablado mal de nadie. Yo cuando he hablado de mi madre ha sido para defenderla de mi padre, que la maltrataba". Y ha implorado: "No puedo más, que nos dejen tranquilas. Que [su hermano y Ana Herminia] vendan todo, pero que nos dejen ya tranquilas".

Ángel no ha mencionado a su hermana en su nueva exclusiva, pero Sofía siente los ataques hacia su madre como si fueran dirigidos a ella misma: "Esto es un puto machaque psicológico. Mi madre algún día se morirá, tiene 64 años, y se irá con esto". Y ha añadido: "Los años que le quedan, al menos, que pueda disfrutar de mí, que ya bastante hemos sufrido".

"Yo no me meto con nadie, no hago daño a nadie. ¿Por qué la gente es así?", se ha preguntado también, rota en llanto: "Le perdonaré cuando esté muerto, como a mi padre".

Susanna Griso la arropa en directo

Mientras Sofía Cristo se mostraba desconsolada con Gema López, Susanna Griso ha intervenido y ha entrado en pantalla: "Te quiero abrazar desde hace rato. Si eres tan desgraciado para vender estas cosas es su problema, no el tuyo". Y le ha dado un consejo: "Dolerá en la medida que tú le dejes que te haga daño. Sé que es difícil hablar desde fuera, pero lo único que puedes hacer es marcar distancia y refugiarte en tu madre".

Cristo, que está volcada en sus bolos e incluso este verano pincha en Tomorrowland, se ha planteado dejar su trabajo en televisión por no tener que comentar las continuas declaraciones que su hermano hace contra su madre en otra cadena desde hace meses y otros medios. "Estoy cansada. He llegado a mi límite. Cuando pase esto pido que lo comenten mis compañeros", ha dicho.

Al mismo tiempo, ha puesto en duda su propio trabajo, lamentando que la puedan estar contratando en el plató de Antena 3 para comentar los conflictos familiares. La propia Griso lo ha negado y le ha trasladado todo su apoyo: "Estás aquí por ti misma". Y Gema López se lo ha aclarado: "Cuando la dirección del programa te llama en septiembre este problema no había saltado. Se cree en Sofía Cristo. Aunque lo dudes ahora mismo, hay gente en este equipo que te quiere y valora mucho".