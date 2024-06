María José Suárez y Escassi hacen borrón y cuenta nueva tras darse "un tiempo": "Nos hemos casado en el barco"

La propia sevillana reconoció que se dio un tiempo con el jinete tras unas semanas sin aparecer juntos en público y después de que dejaran de seguirse en redes. "Es verdad que llevamos dos semanas que no nos hemos visto Álvaro y yo y han surgido rumores, pero lo cierto es que fue un tiempo que le pedí a Álvaro porque necesitaba pasar más tiempo con mi hijo. Los dos llevamos un ritmo de trabajo y de viajes que me dificulta pasar el tiempo que quiero con mi hijo, que solo tiene seis años, y en ese punto de poder conciliar todo me encuentro", explicó María José Suárez en su revista de cabecera el pasado 5 de junio.

Pocos días después de estas declaraciones, dieron por terminado el tiempo separados y se embarcaron a bordo de un crucero en compañía del pequeño Elías (el hijo de la modelo con el empresario Jordi Nieto) y dos de los mejores amigos de la Miss España. Y el crucero, por Noruega y Dinamarca, ha dado para mucho. Tanto es así que la presentadora y su novio han sellado su amor en alta mar.

"Nos hemos casado en el barco", ha dicho María José en el aeropuerto tras regresar a España. No obstante, hay que destacar que esta unión no es oficial, pues la compañía que han elegido para el crucero ofrece ceremonias simbólicas que no suponen ningún compromiso legal o religioso. Pese a todo, se ha tratado de un paso muy importante para María José y Escassi, con el que tratan de demostrarse así mismos que el amor pesa más que el tiempo que decidieron darse después de tres años de relación.

Desde que su relación se diera a conocer en verano de 2021 cuando este portal lo adelantó en primicia, se han perdido algunas 'apuestas' que no vaticinaban un buen futuro para los enamorados. Especialmente, debido al historial amoroso del ex de Lara Dibildos. Sin embargo, tres años después ahí siguen, compartiendo su vida tras darse un poco de espacio y tiempo.

"Es verdad que Álvaro adora a Elías, lo quiere mucho, pero cuando me cuenta los planes que tenemos siento que a veces se olvida de que tengo un niño con el que necesito pasar más tiempo", explicó la modelo en Hola. Al mismo tiempo, lamentó: "Tengo que conciliar mi trabajo con ser madre y padre a tiempo completo. Súmale a eso tener un novio muy demandante y con muchos planes de adultos".