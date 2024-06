Álvaro Muñoz Escassi aclara las últimas informaciones sobre su relación con María José Suárez: "Ni boda ni crisis""

Tan pronto entre ellos se habla de crisis como de boda sorpresa, y este mismo miércoles 26 de junio Álvaro Muñoz-Escassi aclaraba que ni una cosa ni la otra, que la relación entre él y María José Suárez está "en un punto intermedio". Sin embargo, lo cierto es que hace unos días era ella la que hacía saltar todas las alarmas cuando, recién llegados de un romántico crucero por Noruega y Dinamarca, donde han estado acompañados del hijo de la ex Miss, Elías, y de unos amigos, declaró: "Nos hemos casado en el barco". Decían que había sido una boda simbólica para sellar su amor, pero nada más lejos de la realidad.

Sin anillo en las manos y con muchas ganas de reírse en el espectáculo que Carlos Latre grababa en el Teatro Nuevo Alcalá para Movistar Plus+, Álvaro aclaraba todo y presumía de las fantásticas vacaciones que ha disfrutado con su chica: "Ha sido muy divertido, impresionante, lo recomiendo. Yo nunca había ido a cruceros en barcos grandes, pero ha sido espectacular. He flipado con los fiordos. No dormí, a las tres y media de la mañana ya abría la ventana y ya estaba el sol, parecían las once de la mañana, y navegar por los fiordos ha sido espectacular". Ha sido entonces cuando un periodista le ha querido tirar de la lengua diciéndole "y encima los capitanes de barco casan..." cuando él ha dicho: "Casan, sí. Pero no os enteráis, no ha habido boda ni nada".

Sin embargo, ha aclarado: "María José y yo nos adoramos, nos queremos muchísimo, es de las personas que más puedo querer del mundo, la admiro, la quiero, la respeto, es maravillosa y muy buena madre, a Elías lo adoro también. Y es una mujer súper especial. Nos llevamos muy bien". Pero dicho eso, ha recalcado para frenar rumores o especulaciones que su intención no pasa por dar el "sí, quiero": "Yo ya no tengo edad para casarme", ha finalizado.