María José Suárez y Escassi no anunciaron antes su ruptura porque el crucero estaba patrocinado: money, money en alta mar

María José Suárez nos despistó durante las últimas semanas negando los rumores de crisis con Álvaro Muñoz Escassi y recalcando que solo se habían dado un tiempo porque ella necesitaba estar más volcada en su hijo, el pequeño Elías, fruto de su matrimonio con Jordi Nieto. Y no todo quedó ahí, pues incluso cuando volvieron de un crucero por Noruega y Dinamarca, los sevillanos le tomaron el pelo a la prensa diciendo que se habían casado en alta mar.

Este jueves, la Miss zanjó el tema. Y lo hizo anunciando que su relación con el jinete picaflor estaba dinamitada: "Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero, como siempre, me quedo con los buenos recuerdos vividos en estos tres años, que han sido muchos".

Hay que recordar que los rumores afloraron cuando se dejaron de seguir mutuamente en Instagram. Pero lo achacaron a un error. Después, el pasado 5 de junio, la modelo explicó en Hola: "Es verdad que llevamos dos semanas que no nos hemos visto Álvaro y yo y han surgido rumores, pero lo cierto es que fue un tiempo que le pedí a Álvaro porque necesitaba pasar más tiempo con mi hijo. Los dos llevamos un ritmo de trabajo y de viajes que me dificulta pasar el tiempo que quiero con mi hijo, que solo tiene seis años, y en ese punto de poder conciliar todo me encuentro". Pocos días después (tan solo cinco para ser concretos) comenzaron a presumir en Instagram de un crucero al que se habían embarcado con el hijo de ella y con dos amigos. A su vuelta, el 18 de junio, María José dijo en el aeropuerto: "Nos hemos casado en el barco".

Y este miércoles, 26 de junio, nos encontramos con el anuncio de la ruptura (al tiempo que Escassi continuaba mareando la perdiz en un evento). Pero, ¿qué hay detrás de todo? Según ha contado Pilar Vidal en Espejo Público, ya habían roto cuando se embarcaron en el famoso crucero pero tenían que hacerlo porque el crucero, del cual presumieron en redes nombrando a la compañía, estaba patrocinado. Ya en tierras españolas, la historia es otra. Money, money, ¿poderoso caballero es don Dinero? Para el recuerdo quedarán las imágenes de Escassi compartidas mientras compartían cariños en un jacuzzi.