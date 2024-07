María José Suárez planta al Turronero para no coincidir con Escassi

Hace apenas unas semanas que han roto su relación, a pesar de haberlo intentando haciendo un crucero juntos por los Fiordos Noruegos. Patrocinado, o sea, por la cara. Pero es María José Suárez la que parece que lo está pasando peor. La modelo de 49 fue la que anunció la ruptura, según ella "para evitar especulaciones". La andaluza atraviesa un momento emocional delicado a pesar de la sonrisa que muestra ante las cámaras. "La verdad es que ella lo ha intentado hasta el final pero en los últimos meses ha sufrido un desgaste increíble. No podía más y no le ha quedado otra que romper con Álvaro con la firme convicción de que tanto ella como su hijo iban a estar mejor", nos dice una persona que su círculo más íntimo.

La que fuera Miss España lo explicó así en sus redes: "Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas, y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero, como siempre, me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años, que han sido muchos".

Muy caballeroso con Hiba Abouk

Ambos tenían planeado ir juntos a la comunión de la nieta de el Turronero, que se ha celebrado este fin de semana en Jerez, pero cuando se produjo la ruptura, María José lo tuvo claro. No iba a ir. No quería coincidir con Álvaro y mucho menos en un evento público. "Es demasiado pronto para ella. No quiere ni ver ni mucho menos hablar del jinete. Es que de momento no puede. Por eso llamó a José Luis y le comunicó que no iba a poder ir en esta ocasión, aunque estaba invitadísima", nos dicen.

Y menos mal que no lo hizo, porque tal y como hemos adelantado en este periódico, el jinete no ha perdido el tiempo. Durante la fiesta de El Turronero, Escassi se mostró de lo más caballeroso con Hiba Abouk, que acudió al evento con sus dos hijos, fruto de su relación con el futbolista del PSG, Achraf Hakimi, Amín y Naím, de cuatro y dos años respectivamente. En el Hotel les tocó las habitaciones muy cerca, y eso hizo que Álvaro se mostrara de lo más caballeroso cuando llegaron a la vez. El jinete ayudó a la actriz con sus equipajes y le hizo todo más fácil a una Hiba con la que luego también estuvo disfrutando de la velada y de los cacharritos que había instalados para delicia de todos los invitados. Una unión que ha dado mucho que hablar y eso que había más de 1.500 personas invitadas al evento.

María José "está curada de espanto"

Por supuesto, esto ha llegado a oídos de María José, que a estas alturas de la película nos dicen que "está curada de espanto". No es la primera vez que Escassi es amable con otras mujeres. Sólo hay que mirar su currículum sentimental y las veces que ha sido pillado siendo infiel. Con la Miss España no ha sido diferente. Su tonteo con Anna, la bailarina con la que concursó en el programa Baila como puedas de Televisión española también dio mucho que hablar. A que a buen seguro que esta separación dará mucho que hablar. Y eso que Álvaro hace sólo dos días dijo de María José: "María José es una persona impresionante. Creo que es de las mujeres más impresionantes que hay en el mundo y la adoro, la quiero muchísimo. No ha habido terceras personas pero las cosas se ensucian".