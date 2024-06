María José Suárez desvela cómo afronta la ruptura mientras Escassi se hace inseparable de Hiba Abouk

María José Suárez confirmó su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi el pasado jueves al más puro estilo María Jiménez: "Se acabó", escribió la modelo en sus redes. Varios días después de anunciar su separación con el jinete, María José ha reaparecido en redes y ha desvelado cómo se encuentra en estos delicados momentos.

"Tranquila, serena, con la conciencia tranquila y alma llena. Gracias por tantos comentarios privados que me habéis enviado por privado, aún los estoy leyendo. Os leo a todos", ha manifestado hace un par de horas en su perfil de Instagram la que fue ganadora del certamen Miss España.

Este mensaje de Suárez ha coincidido con la aparición de Escassi en la fiesta de 'El Turronero', donde, tal y como este digital ha adelantado en exclusiva, el jinete se mostró inseparable con Hiba Abouk. Escassi ayudó a la actriz con sus equipajes y disfrutaron juntos del multitudinario evento. Tanta es su complicidad que ambos ya se siguen en redes sociales.

Los rumores de la ruptura entre María José y Escassi afloraron cuando se dejaron de seguir mutuamente en Instagram. Pero lo achacaron a un error. Después, el pasado 5 de junio, la modelo explicó en ¡Hola!: "Es verdad que llevamos dos semanas que no nos hemos visto Álvaro y yo y han surgido rumores, pero lo cierto es que fue un tiempo que le pedí a Álvaro porque necesitaba pasar más tiempo con mi hijo. Los dos llevamos un ritmo de trabajo y de viajes que me dificulta pasar el tiempo que quiero con mi hijo, que solo tiene seis años, y en ese punto de poder conciliar todo me encuentro". Pocos días después, comenzaron a presumir en Instagram de un crucero al que se habían embarcado con el hijo de ella y con dos amigos.

Así las cosas, tal y como contaron en Es la Mañana de Federico, la ex de Feliciano López y el jinete picaflor ya habían roto cuando se embarcaron en el famoso crucero, pero tenían que hacerlo porque era una colaboración.