Muñoz Escassi e Hiba Abouk, inseparables en la fiesta de 'El Turronero'

Tras su ruptura con María José Suárez, el jinete más seductor del panorama nacional, Álvaro Muñoz Escassi, se fue hasta Sanlúcar de Barrameda para participar en la macro fiesta que organizó José Luis López-el Turronero- con motivo de la comunión de su nieta.

La víspera hubo cena con cerca de 500 invitados y el sábado una comida con más de 1500. Todo a lo grande, como suele hacer El Turronero en unas convocatorias que no las superan ni en la India. La gente le adora, él se deja querer, y los famosos y rostros televisivos se matan por acudir a sus fiestas. Incluso hay quienes llaman para conocer a El Turronero y hacerse ya imprescindible en su vida. Muchos palmeros y palmeras que se les ve de lejos, pero José Luis es tan generoso que hace la vista gorda y hasta les deja hacer con tal de tener a la gente contenta.

En esta última convocatoria, Informalia ha podido enterarse de la reciente amistad de Muñoz Escassi con la actriz Hiba Abouk, que acudió con sus hijos. En el Hotel les tocó las habitaciones muy cerca, y eso hizo que Álvaro se mostrara de lo más caballeroso cuando llegaron a la vez.

El jinete ayudó a la actriz con sus equipajes y le hizo todo más fácil a una Hiba con la que luego también estuvo disfrutando de la velada y de los cacharritos que había instalados para delicia de todos los invitados.

Ahora que Bertín Osborne está en horas bajas de popularidad por su pésima gestión en la paternidad del hijo que tiene con Gabriela Guillén, el invitado más buscado de la fiesta fue Muñoz Escassi, de quien, precisamente su ex, María José Suárez, no quiere saber ni decir nada. Un escueto comunicado donde dejaba claro que no había sido un final feliz y unos comentarios fuera de los micrófonos, donde quiere que pase un tiempo bastante largo antes de hablar de Álvaro. Para entonces quién sabe si Álvaro e Hiba han ido a más en su nueva amistad. Lo que una al Turronero…