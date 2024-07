María José Suárez, rota tras recibir un inesperado correo sobre Escassi: "Álvaro te ha sido infiel"

Continúa el culebrón entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. Y es que después de que la miss arremetiera contra su ex ante los micrófonos de la prensa, este martes ha trascendido el motivo de su decepción amorosa. Desde Espejo Público han contado que él le puso los cuernos en reiteradas ocasiones con otra mujer, una noticia muy desagradable de la que ella se enteró, con todo tipo de detalles, a través de un correo electrónico que tachó de "asqueroso".

Aunque la modelo se niega a contar cuál fue la terrible noticia que recibió al acabar su viaje en crucero con el jinete, ahora se conocen nuevos detalles sobre la traición de la que todavía sigue recuperándose. Según el periodista Miquel Valls, a la miss le llegó un mail donde, punto por punto, se le contaba por qué había sido "víctima" de "la mayor estafa amorosa de su vida".

El tertuliano ha comentado que el correo estaba dividido en cinco partes. "El primer punto decía: 'Álvaro te ha sido infiel'`", ha avanzado. El resto de puntos contenían el nombre de la amante de Escassi y la cantidad de veces que se vio con ella, las intenciones que tenía Álvaro con dicha mujer, las prácticas sexuales que realizaban y las promesas que él le hizo a costa de María José.

Este dato esclarece los motivos por los que la modelo no se vio preparada para ver a su ex el pasado sábado en la fiesta de El Turronero. Ella aseguró este lunes que tanto ella como su familia lo habían pasado "mal" porque, pese al historial que arrastra el jinete, ella estaba enamorada.

La versión de María José Suárez

"Me encuentro en el proceso de asimilar todo lo que ha pasado en estos diez días. No voy a salir corriendo y te voy a decir todo está bien, o sea, han pasado cosas. Hace una semana estaba de crucero con Álvaro. Después de haberle pedido un tiempo para pasarlo más con mi hijo, él decide venirse al crucero que yo tenía programado, en un intento de hacer más planes conmigo, con el niño, de arreglar las cosas. Y la verdad que bien, en el crucero hemos estado estupendamente", explicó a los periodistas, desmintiendo que su ruptura fuese previa y que mantuvieran su viaje por un acuerdo comercial.

"Lo único que nos han pagado es el viaje, porque bueno, era un intercambio, como con mil viajes, pero no nos han pagado nada, ni nosotros hemos hecho ningún papel. Ni era un montaje porque Álvaro se pagó su billete, o sea, porque ya el mío iba con el niño, y Álvaro se cogió su billete en un intento de arreglar las cosas y que estuviéramos bien con el niño y demás", añadió.

Visiblemente afectada, contó que todo se complicó al aterrizar en Madrid: "A la vuelta del crucero yo me entero de una noticia muy desagradable, que he estado tres o cuatro días asimilándola en shock, y ahora me entero también de lo de Hiba. Entonces, ha sido todo como... déjame que yo procese esto". "Es una noticia desagradable que nos afectaba a los dos", reconoció, sin afirmar ni desmentir los rumores de una presunta infidelidad. "Ahora mismo lo que quiero es que pase el tiempo, recuperarme, sanar y no saber nada de esta persona, obviamente", confesó sin ocultar su dolor.

La modelo tiene claro que "de esto se sale y yo he salido de peores, que esto para mí, no sé cómo decirte... He salido de peores", pero reconoce que es "una situación muy desagradable" y que tanto ella como su entorno más cercano "lo hemos pasado muy mal".