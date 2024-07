Son días muy complicados para la ex Miss España, que anunció su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi el pasado miércoles a través de un mensaje al más puro estilo María Jiménez: "Se acabó". Pronto se habló de infidelidades por parte del jinete que la propia María José Suárez confirmó ("han pasado cosas muy desagradables y ahora tengo que sanar") y que él ha tratado de justificar este martes: "En los últimos meses nos hemos distanciado, había crisis, y en esos momentos hacíamos vida por separado". La modelo, indignada, ha respondido a las palabras de su ex: "Hemos estado tres años juntos y hoy me he enterado de que lo habíamos dejado en alguna ocasión".

María José ha escuchado la entrevista de Escassi en TardeAR y tiene una versión muy distinta de lo que ha sucedido en su relación y los motivos que la han llevado a dar por finalizado su noviazgo con el jinete. Así se lo ha hecho saber a Luis Pliego, uno de los tertulianos del programa a través de un mensaje a su teléfono móvil, que ha recibido en directo: "Hemos estado tres años juntos y hoy me he enterado de que lo habíamos dejado en alguna ocasión", rezaba el texto de María José. Y ha añadido: "Yo no he estado con otras personas en estos tres años".

Está claro que la modelo y el jinete han vivido ese distanciamiento de formas muy distintas y aunque él ha insistido en que no fueron infidelidades, sí ha admitido: "Entiendo que María José esté enfadada y dolida, no es fácil enterarte que he mantenido relaciones sexuales con otras personas", ha dicho.

Este lunes, María José se mostraba rotunda frente a las cámaras: "Me enteré de una noticia muy desagradable, que he estado tres o cuatro días asimilándola en shock. Ahora mismo lo que quiero es que pase el tiempo, recuperarme, sanar y no saber nada de esta persona, obviamente".