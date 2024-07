El pasado sábado, Informalia adelantaba la amistad especial entre Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk. Solo unas horas después de que María José Suárez anunciara que su relación con el jinete había llegado a su fin, el tonteo entre el ex de Lara Dibildos y la actriz se convirtió en la gran noticia de la que todo el mundo se ha hecho eco. El propio protagonista confirmó la primicia con una breve declaración ("Hiba es amiga mía, estoy soltero y no hago nada malo conociendo a alguien") y este martes se ha explayado hablando de ella: "Es una niña encantadora".

Dadas las circunstancias (hace solo una semana que rompió con María José Suárez y ha admitido que le fue infiel), Escassi se niega a hablar de 'romance' con la protagonista de El Príncipe pero sí admite que tienen un feeling especial: "Es una persona maravillosa que conozco a través de Masterchef, tengo una relación fantástica con ella pero no tengo nada serio", ha dicho en TardeAR. "Obviamente cuando pasas tiempo con alguien te estás conociendo y yo hablo con ella, me lo paso bien con ella, nos reímos y nos divertimos mucho en la fiesta del Turronero, pero ella tiene su vida y yo la mía", ha asegurado. "Es una niña encantadora, divertida, simpática... pero ahora no tenemos nada más que una amistad".

Tal y como adelantamos en este digital, Álvaro e Hiba se mostraron inseparables el pasado sábado durante la fiesta que organizó José Luis López 'El Turronero', a la que la actriz acudió como acompañante del jinete. No se escondieron y todos los asistentes pudieron verlos pasear por la feria, hacerse confidencias y darse abrazos muy cómplices. "Hiba es amiga mía, estoy soltero y no hago nada malo conociendo a alguien", dijo el jinete ante las informaciones. Por si había alguna duda, Bea Archidona, que sustituye a Ana Rosa Quintana durante las vacaciones de verano, confirmó la historia: "No es un colegueo. El entorno más cercano de Álvaro e Hiba conoce a la otra persona y confirman que se están conociendo".