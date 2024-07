Escassi firma un acuerdo con la "señora" del 'mail bomba': 1.700 euros para evitar un escándalo

Nuevo capítulo en el culebrón de Álvaro Muñoz Escassi. La ruptura con María José Suárez solo era la punta de un iceberg que se ha descubierto en apenas 48 horas: una infidelidad, un mail con datos explícitos y una deuda por saldar. Pues bien, ya está liquidada. El jinete ha llegado a un acuerdo con la otra parte, la señora con la que mantuvo relaciones sexuales mientras salía con la Miss España, y ha pagado 1700 euros para zanjar el asunto.

Según TardeAR, este acuerdo incluye una cláusula de confidencialidad por ambas partes, que no podrán hablar de este asunto ni pública ni privadamente, y también la obligación de destruir todas las pruebas audiovisuales y textuales que vinculen a Escassi con dicha mujer y que estaban en poder de esta. "Hay que dejar claro que no es una extorsión, sino la reclamación de una deuda, la señora no había recibido el pago por sus servicios", han especificado.

Los tertulianos han añadido, además, que la deuda de 1700 euros fue saldada el mismo día que María José Suárez anunció su ruptura vía Instagram: "Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero, como siempre, me quedo con los buenos recuerdos vividos en estos tres años, que han sido muchos", escribió.

Han apuntado también que Escassi interpuso una demanda contra esta mujer en cuanto María José Suárez recibió el mail, el día 22 de junio: "Más tarde, reflexionó y se dio cuenta de que esta no era la mejor manera de resolver la situación y se puso en contacto para llegar a un acuerdo. La demanda ya está retirada".

El detonante de la ruptura

La relación entre Escassi y María José Suárez atravesaba una fuerte crisis. Según el jinete, habían vivido un importante distanciamiento en los últimos meses con crisis que él había aprovechado para mantener "relaciones sexuales" con otras personas, algo que desconocía la modelo. El 22 de junio, la de Sevilla recibió un mail muy explícito en el que le informaba de una infidelidad por parte de su todavía novio y una deuda por unos servicios que él no había abonado. Tenía pruebas textuales y audiovisuales de su historia, además de datos incuestionables para María José Suárez, que ya tenía sospechas acerca de una deslealtad que le llevó a romper con Escassi una primera vez.

Sucedió días antes del crucero por los fiordos noruegos. El jinete tenía previsto un viaje a Bilbao. María José ve que Álvaro está conectado al Whastapp, quien le dice por el móvil que ha salido rumbo a Bilbao. La modelo le hace una videollamada y descubre que, en realidad, él está en casa y no de viaje. Le pilla en una mentira y Escassi se excusa asegurando que había vuelto a coger un abrigo. Discuten y ella rompe. Él compra un billete para acompañarla al crucero y se reconcilian. De regreso a Madrid, Suárez se encuentra con este mail, que comienza: "¿Quieres saber quién era 'el abrigo'?".