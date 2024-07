Es la tercera en discordia en el escandaloso triángulo que ha formado con Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. Aseguran que ha firmado un contrato de confidencialidad con el jinete tras cobrar la deuda que le reclamaba de 1750 euros por sus servicios pero este miércoles la mujer, cuyas iniciales son V.C., ha ofrecido una auténtica declaración de intenciones: "Ahora mismo no quiero hablar de nada, lo siento mucho. Ya llegará el momento de contarlo todo".

Se lo ha dicho al programa Juntos a través de una llamada telefónica. El espacio de Telemadrid asegura que esta mujer no solo puede desmontar todas las mentiras de Escassi sino que tiene en su poder un material muy delicado. "Esto es el primer capítulo de todo lo que realmente hay. Veremos qué pasa porque hay mucho más", ha dicho Mónika Vergara. Su compañera, Isabel Rábago, ha ampliado la información: "El mail no lo voy a reproducir pero sé el contenido. Se habla de infidelidades, fechas, lugares, planes de futuro, vacaciones que iba a pasar todo el mundo juntos... No es un mail cualquiera... A María José le cuadran fechas y se desmarca Álvaro con la extorsión", ha contado. "He hablado con esta mujer y le he preguntado por qué no habla, si ha firmado un contrato de confidencialidad con Álvaro y le ha pagado pero no ha respondido. Desconozco si quiere contestar en un escenario mayor o si ha existido esta misma tarde una firma de confidencialidad".

Unas horas antes eran los tertulianos de TardeAR los que explicaban que el pasado 26 de junio, Escassi y esta mujer llegaron a un acuerdo para zanjar el asunto y evitar el escándalo. Él le pagó 1750 euros por sus servicios y ella se comprometió a firmar un contrato de confidencialidad que le impediría hablar del asunto de manera pública. Además, el documento que han firmado también indica que la señora debe destruir todas las pruebas audiovisuales y textuales que la vinculan a Escassi: fotografías, vídeos, mensajes, audios...

María José Suárez, por su parte, quiere mantenerse al margen del escándalo. Este miércoles ha cancelado su presencia en un evento: "Está desbordada", han dicho los responsables. La modelo está muy dolida y enfadada pues asegura que su ex solo intenta blanquear las infidelidades que ha cometido: "Estábamos en momentos de crisis", dijo. Ella afirma que existieron crisis pero no rupturas y que ella jamás estuvo con otros.