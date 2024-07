Escassi negocia su incorporación a 'TardeAR' como colaborador, pero aún no ha firmado

Álvaro Muñoz Escassi es, con permiso de Alejandra Rubio, el personaje de la semana. Su ruptura con María José Suárez ha despertado un espectacular revuelo mediático con numerosas derivadas, entre ellas Hiba Abouk y una tercera mujer con quien habría sido infiel a su ya expareja. De hecho, la que fuera Miss España en 1996 cortó con el jinete cuando recibió un email de esta persona en la que se le informaba de las supuestas correrías de su novio.

Escassi entró en directo el pasado martes en TardeAR para aclarar algunas cosas cuando el escándalo estaba estallando. "María José y yo hemos estado mucho tiempo juntos bastante bien, hemos tenido muchos momentos bonitos y de tres meses para acá hemos estado mucho tiempo separándonos y volviendo", explicó a los colaboradores del programa de Telecinco. Sobre el motivo de la ruptura, "llamadlo como queráis, infidelidad o no". "Quiero rehacer mi vida, intentando hacerlo bien, no he hecho nada malo. He vivido y me he podido equivocar", añadió.

çEsa intervención de Escassi en el programa de Ana Rosa Quintana, que durante el verano conduce Beatriz Archidona, podría ser el preludio de su incorporación a TardeAR como colaborador. El programa está interesado en ficharle para que se sume a su nómina de tertulianos, pero lo cierto es que todavía no está firmado, según ha podido saber Informalia. Si sale adelante el acuerdo, Escassi compartirá plató con rostros tan populares como Alaska, Boris Izaguirre, El Cordobés, Xavier Sardá o Vicky Martín Berrocal.

María José Suárez anunció la ruptura con Escassi hace solo unos días, a través de una publicación en redes sociales. Después comenzó a hablarse de Hiba Abouk, que al parecer no ha sido más que una cortina de humo en toda esta historia, y después se supo que Escassi habría sido infiel a María José con una tercera persona que se puso en contacto con ella después de que el jinete no le pagase un dinero que le debía. Escassi habló de "extorsión" y lo llegó a denunciar, pero luego retiró la denuncia y llegó a un acuerdo de confidencialidad con ella.