Hiba Abouk, tajante sobre su relación con Escassi en pleno huracán mediático: "Está más claro que el agua"

Hiba Abouk se ha pronunciado sobre su relación con Álvaro Muñoz Escassi. En medio del huracán mediático por las infidelidades del jinete a María José Suárez, la actriz ha declarado, tajante, que al sevillano le une únicamente una amistad. Juntos disfrutaron el pasado fin de semana en la fiesta de El Turronero, en Jerez de la Frontera. Por ello, más allá del sevillano y la Miss, todos los ojos estaban puestos en la futura concursante de MasterChef Celebrity.

En declaraciones a los reporteros de Gtres, que le preguntaron este miércoles en el aeropuerto de Barajas (Madrid) cuando llegó de un viaje con el equipo del talent culinario, la artista insistió que no tiene sentido sospechar sobre ambos.

"No hay ninguna relación, hay una amistad como bien ha dicho él y ya está. Está todo más claro que el agua", declaró a la prensa, que, acto seguido, le preguntó si no habían tenido una cita a ciegas en el evento. "¿Cómo va a ser una cita a ciegas? No tenemos 12 años", negó.

Abouk recordó las declaraciones del jinete, que dijo a los micrófonos de la prensa que ellos dos únicamente se caen bien. "Sabéis que nunca me pronuncio sobre estas cosas, él ya se ha pronunciado. No hay absolutamente nada y ya está", contó. "Lo último que ha aclarado me parece lo verdadero y lo que realmente hay, que es que no hay absolutamente nada", zanjó.

Unas declaraciones que llegan dos días después de trascender el motivo por el que la modelo cortó con Escassi después de tres años juntos. Suárez recibió un correo electrónico de una mujer que le contó, con pelos y señales, la relación que mantenía con el jinete a costa de ella.

Según ha podido saber Informalia, el motivo del monumental enfado de quien fuera la mujer más guapa de España hace 28 años no se termina en la deslealtad del jinete. Esa infidelidad no ha sido la única. La Miss de Coria del Río no dio crédito al enterarse de que Álvaro había estado con un mujer cuyo nombre de cinco letras empieza por B y que es transexual.