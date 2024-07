Las otras cornudas de Escassi: así ha sido su largo currículum de infidelidades

La noche de este viernes 5 de julio va a estar calentita en Telecinco. Álvaro Muñoz Escassi se sienta en el plató de ¡De Viernes! para dar su versión sobre su ruptura con María José Suárez, un auténtico culebrón que en los últimos días ha ido dando espectaculares -e inesperados- giros mientras se conocían detalles del motivo por el que la modelo ha mandado al jinete a paseo. La trama se ponía candente con el truculento mail que una mujer cuya identidad se esconde bajo las iniciales V.C. mandó a María José Suárez -solo 48 horas después del regreso de su crucero- con detalles sobre las infidelidades que su ex novio habría cometido con ella, además de algunos tipos de prácticas que ambos habían compartido o la promesa de Álvaro de pasar unos días de vacaciones juntos. Todo ello ha llegado justo después del escándalo que se produjo en la fiesta del Turronero donde el nombre de otra mujer en discordia, el de Hiba Abouk, aparecía cuando varias personas vieron entre la actriz y Álvaro una actitud más que cariñosa en la fiesta. Pues bien, esta noche él tiene la osadía de sentarse en el plató del programa de Santi Acosta y Bea Archidona para aclararlo todo y dar su versión de los hechos. Veremos cómo hace frente a la lista de deslealtades que podría estar por venir.

Y es que, sin ir más lejos, el pasado mes de septiembre Álvaro se puso en el punto de mira cuando en una fiesta de MasterChef Celebrity organizada por TVE en el FesTVal tuvimos constancia de que intentó ligar con una camarera, tonteó y manoseó a varias chicas que formaban parte del equipo de vestuario del programa y acabó susurrándole a una joven periodista una proposición bastante soez: "Esta noche te voy a comer todo el culo", fueron sus palabras exactas, según la reportera. Se grabaron incluso imágenes de ese escarceo, pero entonces María José Suárez le quitó importancia a todo y dijo que su relación iba de maravilla…

Pero, ¿realmente puede sorprenderse María José de todo lo que ahora se ha destapado conociendo el currículum de traiciones que a menudo ha acompañado a Escassi? Si hasta las mujeres que le tienen cariño las han destapado. Recordamos que en un Deluxe de enero de 2023 era la propia Lara Dibildos, madre de su hijo Álvaro, la que reconocía sin pudor: "Álvaro me engañó a la primera semana o a la segunda como mucho. Le gustaba mucho disfrutar de la vida (…). Es juguetón", aseguró, aunque buscó una justificación a sus infidelidades alegando: "Le pillé en su peor momento, gustaba a todas y le gustaban todas".

Una ilusa que pensó que había conseguido reformarlo fue Patricia Martínez, que tuvo una relación con Álvaro entre 2010 y 2013. Durante su noviazgo, mientras él le decía que era la mujer de su vida, quería casarse y tener una niña con ella, Patricia recibió en varias ocasiones rumores sobre escarceos que su novio tenía con otras mujeres, e incluso una vez lo pilló en un baño con otra, lo que desencadenó una gran crisis. Pero la certeza de su infidelidad llegaría con la participación de Escassi en ¡Mira quién salta!, cuando empezaron a surgir rumores de que el feeling entre Sonia Ferrer y el jinete no sólo era evidente delante de las cámaras. Ellos lo negaron al principio, hasta que dejaron de esconderse y Patricia quedó como una gran cornuda.

Y siguieron las infidelidades y traiciones. El 28 de diciembre de 2017 Escassi se casaba con la millonaria empresaria venezolana Raquel Bernal en Punta Cana. El matrimonio sólo duró cinco meses, pues dicen que ella nunca se fio de su marido del todo… Y sus sospechas se hicieron evidentes cuando una joven afirmó en televisión que el mismo día de la boda de Álvaro y Raquel, ella recibió mensajes de Escassi más que comprometidos. Según contó, él la contactó a ella por Instagram y en ningún momento le dijo que tenía novia o que se fuera a casar. "Me despertaba con un buenos días, preciosa. Y sus mensajes eran en plan: 'Tengo ganas de verte' o 'qué buena estás'. En ningún momento me dijo que tenía pareja ni nada. No tuvimos más porque yo no quise", afirmó, y después comentó: "Cuando vi la portada con su boda, me quedé a cuadros. Todavía estoy en shock. Menudo cínico. El día que se estaba casando me estaba hablando a mí. Y no sé ha casado con una muerta de hambre. Ella está absolutamente engañada y el que tiene que dar explicaciones es él". Pero hubo más. Ese mismo día el Deluxe sacó a la luz las palabras del jugador José Luis Luna, que confesó que Escassi le tiró los trastos también a su novia antes de casarse con Raquel Bernal y le dijo que con lo que sacara de esa boda ambos tendrían para vivir toda la vida.

Solo un año más tarde, en 2018, Álvaro parecía que sentaba la cabeza junto a Carmen Matutes, pero pronto también se dijo que la relación se acabó porque él le fue Infiel con la actriz porno Apolonia Lapiedra, según informaron en El programa del verano. Al parecer, el jinete se había puesto en contacto con la actriz a principios de 2018, y le mandó mensajes del tipo: "Tengo muchas ganas de verte… ¿lo sabías? Quiero todo contigo. Te necesito. ¿Quieres ser mía?", o "Pienso en ti, espero no parecerte un pesado. Pienso más en ti de lo que crees. Quiero ser tuyo, que me beses".

Tampoco Marta López guarda buenos recuerdos de su relación con Álvaro. Y no por tema de cuernos, porque lo suyo, dice, sólo duró una noche, sino por él posteriormente la negó: "Dijo que no había tenido nada conmigo y lo peor de todo es que no se acordaba. ¡No sé si no se acordaba porque al operarme la nariz he cambiado mucho! O porque fue una chorrada, una noche", ha dicho sin cortarse.

Veremos si la lista de traicionadas y despechadas contra Escassi sigue aumentando estos días, porque el culebrón no ha hecho más que empezar.