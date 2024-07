La amante trans de Muñoz Escassi debuta el miércoles en la prensa del Corazón

El tsunami de semana que han vivido María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi con su ruptura nada amistosa va a seguir escribiendo nuevos capítulos en la prensa del corazón. Los lectores de Informalia conocen perfectamente la cronología de los hechos que se han ido publicando al detalle. María José anunció en la revista Hola que se había separado de Escassi porque necesitaba pasar más tiempo con su hijo. Sorprendió pero no asustó. A los pocos días se fue de crucero con su niño, invitados por la compañía, y con una pareja de amigos. Su sorpresa fue que el jinete decidió comprar un pasaje para pasar juntos esos días de crucero e intentar recuperar sus mejores momentos junto a la sevillana. en altamar la pareja retoma la pasión y deleita a sus seguidores de sus redes sociales, con imágenes en el jacuzzi en plan superamoroso o en la popa felices y dispuestos a darse una nueva oportunidad. Estuvieron disfrutando como los enamorados que protagonizaban los capítulos de vacaciones en el mar.

Pero a la vuelta la sevillana descubre un e-mail Donde la amante del que creía era su novio, le cuenta con pelos y señales los encuentros sexuales que han tenido dando suficientes detalles, para que María José entendiera que no se trataba de un farol. Tiene sus más que palabras con Escassi, y da por finiquitada una relación por la que ha apostado muchísimo a pesar de todo lo que había llovido antes de que se hicieran novios.

La siguiente escena, la protagoniza, el jinete acudiendo a la fiesta del Turronero, y convirtiéndose en el fiel acompañante de la actriz Hiba Abouk que acudió con sus hijos y la Nanni. No hubo besos, pero sí mucho coqueteo y mucho caballero servicial para una Hiba que hasta ese instante estaba encantada.

Precisamente los celos de saberse engañada hicieron que María José, o mejor dicho, uno de sus íntimos amigos, hablara con algunos periodistas para desvelar el contenido de ese e-mail, la infidelidad de Álvaro y la identidad de la amante. Ya se ha sabido que se trata de una transexual de origen colombiano que tuvo un pasado doloroso hasta en un programa de televisión, donde denunció el acoso y la violencia contra los trans y que exigía a Álvaro el previo pago de su importe por los servicios prestados.

Esta noche Escassi no sé qué va a contar en el programa De Viernes de Telecinco, pero seguramente vaya con la historia de que su relación con María José no era la que todos creíamos, que habían tenido muchas crisis, que en esos momentos de ruptura él se había perdido con otras mujeres, y que no le debe un duro a Valerie, nombre de Guerra de su amante trans, aunque antes se llamaba Bryan. El jinete intentará lavar su imagen como pueda, y es que ha llegado a un acuerdo con Valerie mediante un pago esta vez sí efectuado, donde se comprometía a borrar todos los mensajes fotos y vídeos íntimos de la pareja. Pero ese compromiso no está o por lo menos no es absoluto puesto que hemos podido confirmar a través de la representante de esta mujer que la próxima semana ella también debutarán en la prensa del corazón, según me dicen en la revista Lecturas, para contar su historia, sus luces y sus sombras y el porqué de ese e-mail que acabó con la relación de María José y Álvaro.

Después de la revista llegará el momento de las televisiones y todo apunta que Valerie ha llegado para quedarse. Al final todos los protagonistas van a sacar tajada de un escándalo que en otros momentos les hubiera hecho encerrarse en casa, pero del que hoy hasta van a acabar presumiendo. De momento la única que está en silencio y horrorizada es María José Suárez, que bastante tiene con curar las heridas del corazón e intentar pasar página lo más rápido posible. Esa es su intención aunque tal y como están son los acontecimientos no sería nada extraño que María José, después de escuchar los testimonios de su novio y de la amante, acabara posando pletórica en la revista Hola para contar cómo se siente y como ha vivido este tsunami de cuernos públicos y notorios con denuncias, acusaciones de estafa, acuerdos económicos... y eso sin entrar en los detalles íntimos. De momento.