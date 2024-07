María José Suárez desvela que le hizo sospechar de la infidelidad de Escassi: "Yo veo unos movimientos raros..."

Apenas quedan unas horas para que María José Suárez siga los pasos de Álvaro Muñoz Escassi. Este viernes, por nada más y nada menos que 100.000 euros, la modelo se sentará en el plató de Santi Acosta y Beatriz Archidona para contar su versión de su polémica ruptura con el jinete. Tras visitar los juzgados de Sevilla y mandar un contundente mensaje a su ex, se han conocido nuevas declaraciones de la que fuera Miss España en 1996.

"Yo veo unos movimientos raros de Álvaro, pero sin saber que había una mujer o un hombre... sin saber qué había nadie en la casa. Me levanto a las 05:30 de la mañana y le veo en línea, entonces le pregunto qué le ha pasado y me dice que se ha desvelado y está mirando una receta", ha manifestado María José Suárez en el avance de la entrevista que ha publicado ¡De Viernes!.

En ese momento, la ex de Feliciano López no estaba con Escassi por lo que decide hacerle una videollamada. Sin embargo, la modelo no obtiene respuesta, ya que el jinete le cuelga nada más cogerle el teléfono. "Le veo muy nervioso y me colgó el teléfono", ha asegurado.

Tras desvelar cómo sospechó que el exconcursante de MasterChef Celebrity le estaba siendo infiel, María José ha narrado la conversación que mantuvo con Valeri, la mujer transexual con la que el jinete se acostó estando con ella. "Yo tengo un correo de esta señorita en el que me dice: 'Hola, María José. La persona con la que tú estás no es la que tú crees. Hasta creo que vosotros os grababais practicando sexo'. Yo no quiero verme envuelta en esta historia... Prostitución, extorsión... Yo tengo la versión de Valeri y ella no considera haber extorsionado a Álvaro", ha señalado.