Sabemos la escandalosa cifra que se llevará María José Suárez por darle la réplica a Escassi en De Viernes

Sí, lo sabemos: es una barbaridad de cifra. Algo más de 100.000 euros. Pero lo hemos confirmado. Es lo que ha pedido la que fuera Miss España para contar su versión de la ruptura del verano, el final de su relación con Álvaro Muñoz Escassi. María José Suárez es consciente de que su abrupto adiós al jinete por el que bebía los vientos hasta hace tres semanas está animando este mes de julio, haciendo olvidar el embarazo de Alejandra Rubio. Nos dicen que como está sufriendo de lo lindo quiere rentabilizarlo. Y parece que no está desencaminada porque nos confirman al 100x100 que María José estará en De Viernes y que las seis cifras no se las quita nadie.

Y todo por contar su historia, que por cierto dista mucho de la que ha contado Escassi en su primera entrevista en Mediaset. "Claro que hablaré porque hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje", ha escrito ella sus redes sociales ante el aluvión de comentarios de sus seguidores pidiéndole que no se quedara callada.

Álvaro aseguró en el plató de Bea Archidona y Santi Acosta que la modelo y él, que han estado tres años juntos, tenían una relación abierta y que de hecho en todo este tiempo han vivido muchas idas y venidas en su historia de amor. Y esto es algo que le ha molestado y mucho a la ex de Feliciano López. "No está dispuesta a que la gente piense que es una consentidora y que ella también tenía otras historias estando con Álvaro porque no es así. Y también lo hace por su familia: su hijo, su madre y sus hermanas, que trataban a Álvaro como a uno más".

Grabaciones comprometedoras

Pero lo que más le preocupa a María José y que podría hacer que llevara a Escassi a los tribunales es la existencia de grabaciones comprometedoras cuya existencia ni siquiera ella conocía: "Le aterra la posibilidad de que esto lo pueda ver alguien que no sean ellos. Tiene pánico", nos cuentan. Por todo esto, y porque este escandalazo podría afectar y mucho a su imagen y por ende a su trabajo, la modelo ha decidido sentarse en el programa y contar su versión. Es cierto que en estos días le han llovido las ofertas por parte de las cuatro revistas pero ninguna le pagaba lo que DeViernes. Telecinco está apostando con este formato y lo cierto es que pagan muy, pero que muy, bien. "Es su única baza para competir con Antena 3".