María José Suárez visita los juzgados de Sevilla horas antes de su entrevista contra Escassi: "Se va a saber la verdad"

Sonriente, tranquila y con ganas de zanjar el culebrón que protagoniza muy a su pesar. Así hemos visto este jueves a María José Suárez, que este viernes se sienta en el plató de Bea Archidona y Santi Acosta para responder a todas las declaraciones de Álvaro Muñoz Escassi. Antes de viajar a Madrid, la modelo ha visitado los juzgados de Sevilla y desde allí ha lanzado un mensaje a su ex: "Estoy tranquila, se va a saber la verdad y ya está".

La que fuera Miss España 1996 está muy enfadada, tanto que prepara con su equipo de abogados una demanda contra su ex por atentado contra el honor. Ya ha dado el primer paso: enviar al jinete un requerimiento para que se retracte de sus palabras al afirmar que había mantenido una relación abierta durante estos tres años. Álvaro aseguró en De Viernes que la modelo y él, que han estado tres años juntos, tenían una relación abierta y que han vivido muchas idas y venidas en su historia de amor en este tiempo. Esto es algo que ha molestado y mucho a la ex de Feliciano López: "No está dispuesta a que la gente piense que es una consentidora y que ella también tenía otras historias estando con Álvaro porque no es así. Y también lo hace por su familia: su hijo, su madre y sus hermanas, que trataban a Álvaro como a uno más".

El programa ya promociona la visita de María José Suárez con las primeras imágenes de la modelo: "Después de tantas mentiras, es hora de contar la verdad", dice muy seria. Y aunque el asunto está siendo triste y doloroso para la Miss, no hay mal que por bien no venga: se embolsará 100.000 euros por sentarse en el sofá blanco y responder a las preguntas de Ángela Portero y Terelu Campos, entre otros tertulianos.