La clara advertencia de María José Suárez a Escassi: contará su 'verdad' mientras le tacha de mentiroso

El jinete sigue en el punto de mira. Más aún, tras su visita a De Viernes, donde sus confesiones no dejaron indiferente a nadie. Además de confesar sus relaciones íntimas con personas trans y que se considera "infiel por naturaleza", Álvaro Muñoz Escassi, visiblemente alicaído, desvelaba en el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta que él y la ex Miss España mantenían una "relación abierta". Sobre esto, precisamente, se ha pronunciado este sábado María José Suárez, como nunca antes, a través de sus redes sociales.

Lo cierto es, que el jinete ahondó en los detalles de su ruptura con María José y desveló que todo empezó a complicarse el pasado 22 de junio, día que ella recibe el famoso mail de Valeri avisándole de las infidelidades de él y reclamando un pago de 1700 euros por sus servicios. Después de reconocer sus gustos sexuales y su supuesta relación abierta con Suárez, la modelo ha adoptado una firme postura: sentenciar su relación con el jinete, con quien ha compartido su vida durante más de tres años.

"Deberías contar tú verdad porque este señor te ha dejado fatal", le han instado sus seguidores para que ella rompiera su silencio y diese un paso al frente. Dicho y hecho. La modelo, lejos de quedarse callada, ha anunciado que piensa contar toda su verdad en los próximos días: "Lo haré porque hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje", ha escrito para desmentir, de nuevo, que ella fuera conocedora de que Escassi mantuviese relaciones con otras personas.

Y es que parece que estamos en el bucle de nunca acabar. Hace unos días ocurría la misma situación: su círculo más cercano afirmaba que estaba furiosa por las excusas del jinete, que afirmó haber mantenido relaciones sexuales con otras mujeres durante las "crisis y distanciamientos" con la modelo, algo que ella desconocía: "Me acabo de enterar de que alguna vez rompimos", dijo.

Marta López, la nueva 'enemiga' de Escassi

Con todo este revuelo mediático, al jinete se le están sumando nuevos rostros a su lista de 'enemigos'. Marta López, que también tuvo un fugaz romance con él, se ha sumado al carro para contar lo mal que acabó su relación con Escassi: "Fue humillante para mi. Dijo que no había tenido nada conmigo y lo peor de todo es que no se acordaba. ¡No sé si no se acordaba porque al operarme la nariz he cambiado mucho! O porque fue una tontería, una chorrada de una noche", expresó en Socialité Club ante el asombro de María Verdoy.