María José Suárez se sienta en 'De Viernes' para frenar a Escassi: anuncia demandas contra su ex

Nuevo capítulo en el culebrón del verano. Este viernes, siete días después de que Álvaro Muñoz Escassi hablara de su "relación abierta" con María José Suárez y una supuesta extorsión por parte de una amante 'trans', la modelo se sienta en el mismo sofá para desmentir, una a una, todas las palabras del jinete. La que fuera Miss España 1996 está muy enfadada, tanto que ya prepara con su equipo de abogados una demanda contra su ex por atentado contra el honor.

Y no solo eso: según Jorge Borrajo, director de la revista Semana, María José Suárez también podría demandar a Escassi por la existencia de unos supuestos documentos comprometidos de la pareja que él habría compartido, sin su consentimiento, con terceras personas. Por ejemplo, con Valerín, la amante 'trans' que escribió el mail bomba con el que detonó la ruptura de la pareja. Así lo explican también desde TardeAR: "María José tiene miedo de que unos vídeos muy comprometidos sean publicados. Se trata de unos archivos de carácter personal que están en el teléfono de esta persona. En el famoso correo, Valerín le dijo a María José: 'He visto un vídeo que te puede afectar".

De esta y otras cosas hablará Suárez en la próxima entrega del De Viernes, que ha calentado con pocas pero tajantes declaraciones en los últimos días: "Qué tío más malo, estoy alucinando con todo esto. No quiero verlo ni en pintura", dice este miércoles en la revista Diez Minutos.

Eso sí, no lo hace gratis. Tampoco lo hizo Escassi, aunque no llegó a firmar tantísimos ceros en el cheque: María José Suárez cobrará cerca de 100.000 euros por darle la réplica a su ex, una información contrastada por este digital. Nos dicen que está sufriendo de lo lindo y quiere rentabilizarlo.

Álvaro aseguró en el plató de Bea Archidona y Santi Acosta que la modelo y él, que han estado tres años juntos, tenían una relación abierta y que han vivido muchas idas y venidas en su historia de amor en este tiempo. Esto es algo que ha molestado y mucho a la ex de Feliciano López: "No está dispuesta a que la gente piense que es una consentidora y que ella también tenía otras historias estando con Álvaro porque no es así. Y también lo hace por su familia: su hijo, su madre y sus hermanas, que trataban a Álvaro como a uno más".