María José Suárez está devastada, mucho más delgada y ausente: habla su entorno

Álvaro Muñoz Escassi ofreció una entrevista el pasado fin de semana para hablar de su relación con María José Suárez, quien, por su parte, guarda silencio. La modelo pasa estos días en Coria del Río, su tierra, y se niega a responder a la prensa sobre las infidelidades que el jinete cometió a su costa. Hay quienes afirman que se reserva sus declaraciones para alguna revista, mientras otros opinan que la Miss se siente agotada. El goteo de informaciones sobre las mentiras de su ex es incesante y, por supuesto, muy doloroso para ella.

Su entorno confirma que la modelo no atraviesa un buen momento ya que su ruptura con Escassi ha derivado en un revuelo mediático plagado de nuevos detalles reveladores y decepcionantes para la andaluza. El sevillano admite sus infidelidades y dice que tenían "una relación abierta". Ella, sin embargo, dice que no es verdad. Su relación era monógama y estaba cerrada.

"Está devastada, hecha polvo y ha perdido mucho peso con tanto disgusto", han declarado sus allegados a Vamos a ver, programa donde la periodista Nuria Chavero ha acercado a la audiencia al estado de ánimo que atraviesa en estos momentos la modelo.

"No vio la entrevista de Escassi en ¡De viernes! Me dicen que cuando ella recibió ese mail (el que le envió Valerie, amante del jinete) intentó que la información quedase entre la chica, Álvaro y ella para evitar que esto llegase a oídos de su hijo, que tiene solo seis años", ha añadido.

Afortunadamente, la sevillana encuentra en sus familiares y amigos el apoyo que necesita. Ellos la defienden a capa y espada. "Su círculo me dice que ella quiere dejar claro que no tenía una relación abierta, que en estos tres años ella no ha dejado que nadie se meta en la relación y que desconocía los gustos sexuales que Álvaro Muñoz Escassi dice que conoce todo su entorno", ha zanjado la colaboradora del programa.