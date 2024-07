María José Suárez se refugia en su tierra mientras la amante 'trans' le planta cara a Escassi: "Miente y tengo pruebas"

Nueva semana cargada de polémica para Álvaro Muñoz Escassi. Su entrevista el pasado viernes ha desatado una oleada de críticas y respuestas que prometen dar al culebrón nuevos y jugosos capítulos. El jinete aguanta el chaparrón desde Madrid mientras que María José Suárez se ha refugiado en su tierra, Coria del Río, tras pasar el fin de semana con unos amigos en Ibiza. Les separan 538 kilómetros de distancia pero les 'une' una persona: Valeri, la mujer transexual que detonó la bomba y que este lunes le ha plantado cara al empresario.

"Miente". Así de tajante se ha mostrado la colombiana en unos mensajes que ha enviado en directo al programa TardeAR. "Tengo pruebas de todo, hasta del día que me pagó la deuda, y María José es conocedora del día que fueron a pagarme", ha desvelado, desmintiendo así la versión de Escassi, que afirma que la ha denunciado por extorsión y que jamás le ha pagado nada. Valeri niega también que fuera ella quien lo buscó a él para mantener relaciones sexuales: "Tengo pruebas de todo, tengo los guasap en los que Álvaro me contacta y también tengo todos los audios", ha dicho. "Está muy enfadada porque considera que Álvaro está diciendo muchas mentiras", ha trasladado Leticia Requejo.

La amante de Escassi dará el salto a los medios este miércoles, tal y como adelantamos en este digital. Será en la revista Lecturas donde ofrezca su versión de todo lo sucedido y que dista mucho de la historia que contó el jinete hace tres días. El propio Álvaro le advirtió: "Espero que tenga pruebas de todo porque está denunciada".

María José, por su parte, intenta guardar las distancias. Está enfadada y se siente humillada. Este fin de semana acompañó a unos amigos en Ibiza, donde disfrutó de la noche en uno de los populares locales de la isla. Ya este lunes ha regresado a su casa, Coria del Río, donde aprovecha para reformar su cocina. En los últimos días ha respondido a las afirmaciones de su ex a través de mensajes muy breves: "Me acabo de enterar de que estaba en una relación abierta. Qué vergüenza de personaje", escribió en redes. No descarta, sin embargo, aceptar una de las muchas ofertas que tiene encima de la mesa y dar un paso al frente para desenmascarar a Escassi.